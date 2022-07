Według szacunków raportu Statista Technology Market Outlook, w 2021 roku na całym świecie w użyciu było już około pół miliona robotów przemysłowych. Jak pokazuje wykres, sprzedaż robotów ukierunkowanych w szczególności na dwie branże ma największy udział w przychodach ogółem branży.

Na przykład przemysł motoryzacyjny jest już dobrze znany z wykorzystywania robotyki do dalszego usprawniania i optymalizacji produkcji samochodów. Sprzedaż do klientów w tym sektorze wyniosła 2,2 mld dol. w 2021 roku, a analitycy Statista spodziewają się, że ta liczba wzrośnie o dziewięć procent do 2,4 mld dol. w 2026 roku.

Choć w najbliższym czasie popyt w sektorze motoryzacyjnym raczej nie spadnie, to branża elektryczna i elektroniczna faktycznie wyprzedziły producentów samochodów, stając się najważniejszymi klientami dla producentów robotyki przemysłowej. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody branży robotyki z tego sektora dynamicznie rosły. Od 2016 r. do 2021 roku o 60 proc.

Ogólnie oczekuje się, że przychody ze sprzedaży robotyki przekroczą poziomy sprzed pandemii w 2024 r., ze rocznym tempem wzrostu wynoszącym 5,1 proc. w latach 2022–2027. Najważniejszymi rynkami robotyki do zastosowań przemysłowych są Chiny, Japonia i Niemcy, których szacunkowe przychody wynoszą w 2022 roku odpowiednio 1,5 mld, 1,2 mld i 710 mln dol.