W ślady Fed poszły Szwajcaria i RPA, a także Indonezja, Filipiny i Wietnam, które również podniosły swoje stopy referencyjne.

Z drugiej strony Turcja zaskoczyła kolejną obniżką stóp, mimo że inflacja w tym kraju jest najwyższa od 24 lat, a lira spada do rekordowo niskich poziomów. Węgierscy urzędnicy planują co najmniej jeszcze jedną podwyżkę, zanim rozważą zakończenie najbardziej stromego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w Unii Europejskiej.

Oto niektóre z wykresów odnoszących się do najnowszych wydarzeń w światowej gospodarce, które zaprezentowała w tym tygodniu agencja Bloomberg:

Świat

Fed zapowiedział maraton podwyżek stóp procentowych. Podobnie postąpiły banki centralne Tajwanu, Szwecji i Mongolii. Tymczasem Brazylia i Norwegia zasygnalizowały, że mogą zrobić sobie przerwę w zacieśnianiu polityki pieniężnej. Bank Japonii utknął ze swoimi ultraniskimi stopami, a gubernator Haruhiko Kuroda powiedział, że nie ma perspektyw na krótkoterminowy wzrost stóp.

Cena miedzi, metalu, który używany jest do produkcji wszystkiego, od chipów komputerowych i tosterów po systemy zasilania i klimatyzatory - spadła o prawie jedną trzecią od marca. Mimo to, niektórzy z największych producentów i handlowców zajmujących się metalami strzeżegają, że za kilka lat pojawi się ogromny niedobór najbardziej krytycznego metalu na świecie.

Stany Zjednoczone

Prezes Fed Jerome Powell obiecał, że amerykański bank centralny stłumi inflację. Deklaracja padał po tym, jak urzędnicy podnieśli stopy procentowe o 75 punktów bazowych trzeci raz z rzędu, sygnalizując w ten sposób jeszcze bardziej agresywne podwyżki niż oczekiwali inwestorzy.

W sierpniu sprzedaż domów w USA spadła siódmy miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych nadal obniżało przystępność cenową i zadało poważny cios rynkowi nieruchomości. Obecny trent spadkowy był najdłuższy od czasu krachu na rynku mieszkaniowym w 2007 roku.

Według sondażu, coraz więcej konsumentów nie spłaca w terminie zadłużenie na kartach kredytowych. Problemem są wysoka inflacja i rosnące stop procentowe. Sześćdziesiąt procent dłużników z tytułu kart kredytowych twierdzi, że korzysta z nich od co najmniej roku. Rok wcześniej odsetek osób zadłużających się na kartach kredytowych był na poziomie 50 proc., podał CreditCards.com.

Europa

Ryzyko recesji w strefie euro osiągnęło najwyższy poziom od lipca 2020 r., ponieważ rosną obawy, że możliwe zimowe kłopoty z dostawami energii spowodują spadek aktywności gospodarczej. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga oceniają teraz prawdopodobieństwo skurczenia się gospodarki przez dwa kwartały z rzędu na 80 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W poprzednim badaniu ekonomiści oceniali ryzyko wystąpienia recesji na 60 proc..

Dokerzy w Liverpoolu, czwartym co do wielkości porcie kontenerowym w Wielkiej Brytanii, jednogłośnie zagłosowali za odrzuceniem najnowszej oferty płacowej. Postanowili odejściem z pracy i ogłosili dwutygodniowy strajk, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. To kolejny protest pracowniczych, który przetacza się przez kluczowe węzły transportowe światowej gospodarki.

Azja

Singapur wygląda na atrakcyjną lokalizację dla firm, które chcą wyjść z Hongkongu, ale może się okazać, że przeprowadzka do miasta-państwa będzie znacznie bardziej kosztowana niż się spodziewano. Przy inflacji, która osiąga najwyższy poziom od 14 lat, wydatki, w tym na zatrudnianie talentów, wynajęcie powierzchni biurowej i usług użyteczności publicznej, rosną w Singapurze w szybszym tempie niż u jego finansowego rywala, gdzie wzrost tych cen był skromniejszy.

Rynki wschodzące

Wschodzące rynki azjatyckie czerpią korzyści z wieloletniego budowania rezerw walutowych, ponieważ stają się preferowanym miejscem dla inwestorów ryzykownych. Nawet gdy dolar zyskuje, waluty krajów wschodzących Azji w większości radzą sobie lepiej niż tradycyjne raje, takie jak jen i euro.

Na początku września inflacja w Meksyku utrzymuje się na stałym poziomie, dając Banxico minimalne pole do ograniczenia tempa podwyżek stóp procentowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.