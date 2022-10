MFW prognozuje, że wzrost PKB w Indiach będzie na poziomie 6,8 procent w 2022 roku. Podobnie jak dla wielu krajów, prognoza dla Indii została obniżona w najnowszym raporcie Funduszu z tego tygodnia. W kwietniu MFW przewidywał, że Indie będą się rozwijać w 2022 r. w tempie 8,2 proc. Mimo korekty prognozy Indie nadal plasują się w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, których PKB wynosi 20 miliardów dolarów lub więcej. Obecnie w tej kategorii Indie plasują się na 9. miejscu, podczas gdy w kwietniu zajmowały 4 miejsce. Licząc wszystkie kraje, w tym małe państwa wyspiarskie, tempo wzrostu indyjskiej gospodarki plasuje ten kraj na 20. pozycji.

Patrząc z szerszej perspektywy, wzrost PKB Indii nadal wypada całkiem dobrze w skali globalnej i oczekuje się, że do 2030 r. kraj ten wyprzedzi Japonię jako druga co do wielkości gospodarka Azji.

Gujana z prognozą wzrostu PKB na poziomie 57,8 proc. została uznana za najszybciej rozwijającą się gospodarkę w obu prognozach MFW. Ten słabo zaludniony kraj rozwija się dzięki nowym projektom wydobycia ropy naftowej.

Z państw europejskich w pierwszej dziesiątce (na 3. pozycji) najszybciej rozwijających się gospodarek znalazła się tylko Irlandia. Wzrost tej gospodarki został drastycznie zrewidowany w górę, ale PKB tego małego kraju jest notorycznie niestabilny ze względu na działalność wielu międzynarodowych korporacji z siedzibą w tym kraju, które zyskują dzięki korzystnym przepisom podatkowym.