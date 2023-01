Niemiecki eksport do Rosji spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, co oznacza najniższy poziom od 2003 roku - poinformował we wtorek Reuters, cytując dane Niemieckiego Komitetu ds. Stosunków Gospodarczych ze Wschodnią Europą.

Ze względu na wzrost cen ropy i gazu wzrosła jednak o 11 proc., do 37 mld euro, wartość importu z Rosji - wynika z raportu komitetu. W rezultacie niemiecki deficyt w wymianie handlowej w Rosją wzrósł do rekordowego poziomu i jego wartość wynosi około 22 mld euro - poinformował dyrektor wykonawczy komitetu Michael Harms. Spadek eksportu do Rosji jest szczególnie widoczny w tych gałęziach przemysłu, których dotyczą sankcje unijne nałożone na Moskwę, a zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Spadek sprzedaży dotyczy też części samochodowych, pojazdów mechanicznych, w tym maszyn rolniczych, produktów farmaceutycznych i artykułów gospodarstwa domowego. "Perspektywy biznesu eksportowego do Rosji pozostają bardzo złe" - dodał Harms. Ocenił, że sprzedaż do tego kraju pozostanie na niskim poziomie przez cały rok 2023. Zapewnił jednak, że deficyt handlowy z Rosją znacznie się zmniejszy, ponieważ obecnie Niemcy prawie w ogóle nie importują stamtąd surowców energetycznych.