Poziom inflacji

Na konferencji poświęconej ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej prezes NBP Adam Glapiński wyraził swoją satysfakcję związaną z trafnością projekcji inflacji przygotowanych wcześniej przez NBP. - Na razie wszystko dzieje się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Inflacja bazowa zaraz zacznie spadać - stwierdził. Dopytany o to, co oznacza, że inflacja „zaraz zacznie spadać”, prezes NBP odpowiedział, że oznacza to spadek inflacji w drugiej połowie bieżącego roku.

Stopy procentowe

Prezes NBP zadeklarował, że Narodowy Bank Polski nie zakończył ostatecznie cyklu podwyżek stóp procentowych. Musimy być przygotowani na każdą sytuację – powiedział.

Kiedy obniżki stóp procentowych? Szef NBP wskazał warunki

Walka z inflacją

Adam Glapiński zadeklarował, że walka z inflacją musi odbywać się stopniowo. Naszym celem jest walka z inflacją bez gwałtownych ruchów, bez bankructw, bezrobocia. – mówił.

System bankowy w USA

Ocenił on, że nowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja związana z systemem bankowym w USA. Jak dodał, trudno jego zdaniem przewidzieć, jakie będzie to miało skutki dla gospodarki światowej.

Wprowadzenie euro

Na konferencji prasowej prezes NBP podkreślił też, że wprowadzenie euro jako recepta na inflację to mit. - Kraje z euro nadal mają inflację. Ono nie chroni przed inflacją, ale przeciwnie – ocenił. Dodał, że ci, co radzą rezygnację z własnej waluty, radzą nam źle i może to wynikać z głupoty albo ze złej woli.

Doganianie Zachodu

Przy ocenie prowadzonej przez NBP oraz administrację państwową polityki makroekonomicznej Adam Glapiński stwierdził, że dogonienie krajów europejskich nastąpi już niedługo. W ciągu najbliższej dekady osiągniemy aktualny poziom PKB Francji i Wielkiej Brytanii – powiedział. Ta polityka jest możliwa, bo mamy polskiego złotego i autonomiczną politykę pieniężną. Będę powtarzał to w nieskończoność – dodał.

Zawód ekonomisty

Zdaniem Adama Glapińskiego, zawód ekonomisty w Polsce się „spiesił”. Mówią tylko to, co jest dla nich wygodne i do czego zależą ich stanowiska. Te często nie zależą od administracji państwowej, tylko od środowisk opozycyjnych – powiedział prezes NBP.

Wynagrodzenie szefa NBP

Przez Adama Glapińskiego została także wspomniana kwestia wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na konferencji porównał on swoje wynagrodzenie z wynagrodzeniami prezesów europejskich banków centralnych oraz polskich banków komercyjnych i stwierdził, że na tym tle jego wynagrodzenie jest niskie.

KPO

Adam Glapiński wypowiedział się na konferencji także na temat Krajowego Planu Odbudowy. Jak powiedział, oczywiście on nam się należy, ale i tak niewiele zmienia. - Jest ważny, ale nie za wszelką cenę – stwierdził.

Zadłużenie

Prezes NBP podniósł także kwestię zadłużenia polskiej gospodarki. - Zadłużenie w Polsce radykalnie spada w relacji do PKB. Nikt nie jest tak nisko zadłużony. To ogromny sukces tych, co zawiadują polskimi finansami – powiedział.

Deflacja

Prezes NBP powiedział, że spadek cen, czyli deflacja, to także jest bardzo niekorzystne zjawisko dla gospodarki. - Spadek cen oznacza spadek produkcji i taki stan wiąże się z głębokim kryzysem – podkreślił.

Autor: Filip Waluszko