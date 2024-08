JSW gotowa zapewnić dostawy węgla dla elektrowni jądrowych

„Jesteśmy gotowi zagwarantować dostawy polskiego węgla metalurgicznego i koksu do produkcji stali, która to będzie potrzebna do budowy elektrowni jądrowych w Polsce” - zapewnił wiceprezes spółki ds. rozwoju Jarosław Kluczniok, cytowany we wtorkowej informacji JSW.

„Nasza grupa kapitałowa jest gotowa włączyć się w konfigurację modelu łańcucha dostaw na rzecz budowy elektrowni jądrowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskim rządem oraz generalnymi wykonawcami zaangażowanymi w budowę polskich elektrowni jądrowych – mam tutaj na myśli m.in. konsorcjum Westinghouse i Bechtel czy EDF” - zadeklarował Kluczniok.

Zaangażowanie polskiego przemysłu w budowę elektrowni jądrowych

Przedstawiciele spółki dodali, że jej ewentualny udział w budowie elektrowni jądrowych oznaczałby wzrost i gwarancję zaangażowania polskiego przemysłu i polskich surowców przy budowie strategicznej infrastruktury energetycznej dla kraju. Podali też, że spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, co jest również elementem planowanej długoterminowej transformacji segmentu wydobywczego i w zgodzie z analizowanymi możliwościami dywersyfikacji biznesowej.

Jak przypomniano, JSW jest w Unii Europejskiej największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego/metalurgicznego i znaczącym producentem koksu, który jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcji stali. W tym roku węgiel koksowy po raz czwarty uzyskał status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki.

Węgiel koksowy jako surowiec krytyczny

JSW - jak podano - pozostaje kluczowym uczestnikiem łańcucha dostaw składników niezbędnych do produkcji stali mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju i transformacji gospodarki Polski i Unii Europejskiej - ze względu na wykorzystanie m.in. w produkcji turbin wiatrowych, maszyn, pojazdów (w tym elektrycznych) czy konstrukcji budowlanych.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Ministerstwo klimatu zapowiedziało zaktualizowanie PPEJ w jeszcze w tym roku.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r., a rząd ma deklaracje wykonawcy, że od tego momentu potrzebuje siedmiu lat na zakończenie procesu budowy.(PAP)