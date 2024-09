Ostatnie odczyty wskaźników PMI, obrazujących nastroje wśród menedżerów prywatnych przedsiębiorstw, wskazują na kontynuację problemów ze wzrostem gospodarczym w obszarze wspólnej waluty. Wartość wskaźnika obejmującego sektor przemysłowy i usługowy spadła we wrześniu najmocniej od dwóch lat, do 48,9 pkt. To najniższy poziom od stycznia. Wynik poniżej 50 pkt oznacza, że gospodarka strefy euro znalazła się w fazie spowolnienia.

„Podczas gdy obawy wyrażone w raporcie Draghiego mają charakter strukturalny, stan gospodarki związany z obecnym cyklem ekonomicznym pokazuje, dlaczego Europa potrzebuje impulsu wzrostowego.

