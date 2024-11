Inflacja bazowa w październiku 2024 r. Mamy najnowsze dane NBP

Inflacja bazowa w październiku 2024 r. spadła do 4,1 proc. rdr z 4,3 proc. we wrześniu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,4 proc. wobec 0,3 proc. w poprzednim miesiącu - podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.