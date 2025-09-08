Wsparcie państwa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami ma charakter wieloaspektowy i obejmuje różne rodzaje świadczeń oraz programy. Ważne jest, aby dokładnie poznać zasady ich przyznawania, ponieważ mogą się one wykluczać lub wzajemnie uzupełniać, a nowe regulacje znacząco zmieniają dotychczasowy porządek prawny.

Świadczenie pielęgnacyjne. Kluczowe zmiany i wysokość w 2026 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Jego celem jest zrekompensowanie utraconego dochodu w związku z podjęciem się opieki.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 2 988 zł miesięcznie. Zgodnie z prognozami, które przewidują wzrost płacy minimalnej w 2026 roku, kwota świadczenia pielęgnacyjnego ulegnie waloryzacji. Ostateczna wysokość świadczenia zostanie ogłoszona na przełomie roku.

Zgodnie z art. 17 ust. 3f Ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Ważną zmianą jest jednak fakt, że od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać oboje rodzice na swoje dziecko, nawet jeśli jeden z nich podejmie pracę zarobkową.

Nowe świadczenie wspierające. Kiedy i ile dostanie osoba z niepełnosprawnością?

Nowe świadczenie wspierające to rewolucja w systemie, ponieważ jego celem jest wsparcie bezpośrednio osoby z niepełnosprawnością, a nie jej opiekuna. Prawo do tego świadczenia jest niezależne od dochodów i przysługuje osobom, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia.

Kluczowe zmiany i ich wpływ na opiekunów:

Nowe przepisy pozwalają na łączenie świadczeń. Wcześniej uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego wykluczało możliwość pobierania przez jej opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie, opiekun może pobierać świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeśli osoba, którą się opiekuje, ma przyznane świadczenie wspierające.

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z rentą socjalną. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o świadczeniu wspierającym, jego wysokość zależy od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia. Prognozowane na 2026 r. kwoty, po waloryzacji renty socjalnej, mogą wynieść od ok. 650 zł do ponad 3 500 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kto i ile otrzyma w 2026 r.?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Przysługuje on osobie z niepełnosprawnością, która wymaga stałej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, ale nie jest związany z rezygnacją z pracy przez opiekuna.

Warunki otrzymania zasiłku:

• Osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

• Osoba niepełnosprawna w wieku poniżej 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, której stan zdrowia wymaga stałej opieki.

• Osoba, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest stała i nie podlega corocznej waloryzacji w tym samym mechanizmie co inne świadczenia. Obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny.

Ulga rehabilitacyjna za rok 2025: Jak ją rozliczyć w 2026 r.?

Ulga rehabilitacyjna to forma ulgi podatkowej, z której mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich opiekunowie, jeśli pozostają na ich utrzymaniu. Odliczenie przysługuje od dochodu, a jego wysokość zależy od ponoszonych wydatków na cele rehabilitacyjne. Rozliczenia za rok podatkowy 2025 dokonuje się w 2026 roku.

Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu:

• Zakup leków (w części, która przekracza 100 zł miesięcznie).

• Koszty transportu (dojazdy na zabiegi, wizyty lekarskie).

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, np. wózków inwalidzkich, łóżek specjalistycznych.

Opłacenie turnusów rehabilitacyjnych.

Adaptacja mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wysokość ulgi zależy od konkretnych wydatków, a niektóre z nich są nielimitowane, np. koszty turnusów rehabilitacyjnych, podczas gdy inne mają określone limity. Zgodnie z art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun mogą odliczyć poniesione wydatki od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Opieka wytchnieniowa i inne programy wsparcia

Opieka wytchnieniowa to program rządowy, którego celem jest zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek, załatwienie spraw osobistych czy poprawę zdrowia. Usługa polega na czasowym przejęciu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. W 2026 roku program będzie kontynuowany, a jego realizacją zajmują się samorządy, finansowane przez środki z Funduszu Solidarnościowego.

Oprócz tego, w zależności od potrzeb, opiekunowie mogą ubiegać się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który przysługuje jednemu z rodziców, jeśli wychowuje dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i nie ma przyznanego na to dziecko świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatek ten wynosi 193,00 zł miesięcznie i jest częścią pakietu świadczeń rodzinnych.

Podsumowanie kluczowych świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2026 r.

Nazwa świadczenia Przysługuje Wysokość w 2026 r. (prognozy) Kluczowe warunki
Świadczenie pielęgnacyjne Opiekunowi ok. 3 000 zł/mc Rezygnacja z pracy, niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.
Zasiłek pielęgnacyjny Osobie z niepełnosprawnością 215,84 zł/mc Orzeczenie o niepełnosprawności lub wiek 75+
Świadczenie wspierające Osobie z niepełnosprawnością od 650 zł do ok. 3 570 zł/mc Uzyskanie min. 70 pkt w ocenie potrzeby wsparcia
Ulga rehabilitacyjna Osobie z niepełnosprawnością lub opiekunowi Zależna od wydatków Rozliczenie w PIT (za rok 2025)
Opieka wytchnieniowa Opiekunowi Usługa bezpłatna (lub częściowo odpłatna) Przysługuje w ramach programu, w zależności od dostępności
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Samotnemu rodzicowi 193,00 zł/mc Zależne od dochodu rodziny (kryterium na dziecko)
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 187)

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1827)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226)

• Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 646)