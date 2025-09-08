- Świadczenie pielęgnacyjne. Kluczowe zmiany i wysokość w 2026 r.
- Zasiłek pielęgnacyjny. Kto i ile otrzyma w 2026 r.?
- Ulga rehabilitacyjna za rok 2025: Jak ją rozliczyć w 2026 r.?
- Opieka wytchnieniowa i inne programy wsparcia
- Podsumowanie kluczowych świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2026 r.
Wsparcie państwa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami ma charakter wieloaspektowy i obejmuje różne rodzaje świadczeń oraz programy. Ważne jest, aby dokładnie poznać zasady ich przyznawania, ponieważ mogą się one wykluczać lub wzajemnie uzupełniać, a nowe regulacje znacząco zmieniają dotychczasowy porządek prawny.
Świadczenie pielęgnacyjne. Kluczowe zmiany i wysokość w 2026 r.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Jego celem jest zrekompensowanie utraconego dochodu w związku z podjęciem się opieki.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 2 988 zł miesięcznie. Zgodnie z prognozami, które przewidują wzrost płacy minimalnej w 2026 roku, kwota świadczenia pielęgnacyjnego ulegnie waloryzacji. Ostateczna wysokość świadczenia zostanie ogłoszona na przełomie roku.
Zgodnie z art. 17 ust. 3f Ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Ważną zmianą jest jednak fakt, że od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać oboje rodzice na swoje dziecko, nawet jeśli jeden z nich podejmie pracę zarobkową.
Nowe świadczenie wspierające. Kiedy i ile dostanie osoba z niepełnosprawnością?
Nowe świadczenie wspierające to rewolucja w systemie, ponieważ jego celem jest wsparcie bezpośrednio osoby z niepełnosprawnością, a nie jej opiekuna. Prawo do tego świadczenia jest niezależne od dochodów i przysługuje osobom, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia.
Kluczowe zmiany i ich wpływ na opiekunów:
• Nowe przepisy pozwalają na łączenie świadczeń. Wcześniej uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego wykluczało możliwość pobierania przez jej opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie, opiekun może pobierać świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeśli osoba, którą się opiekuje, ma przyznane świadczenie wspierające.
• Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z rentą socjalną. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o świadczeniu wspierającym, jego wysokość zależy od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia. Prognozowane na 2026 r. kwoty, po waloryzacji renty socjalnej, mogą wynieść od ok. 650 zł do ponad 3 500 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny. Kto i ile otrzyma w 2026 r.?
Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Przysługuje on osobie z niepełnosprawnością, która wymaga stałej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, ale nie jest związany z rezygnacją z pracy przez opiekuna.
Warunki otrzymania zasiłku:
• Osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
• Osoba niepełnosprawna w wieku poniżej 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, której stan zdrowia wymaga stałej opieki.
• Osoba, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest stała i nie podlega corocznej waloryzacji w tym samym mechanizmie co inne świadczenia. Obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny.
Ulga rehabilitacyjna za rok 2025: Jak ją rozliczyć w 2026 r.?
Ulga rehabilitacyjna to forma ulgi podatkowej, z której mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich opiekunowie, jeśli pozostają na ich utrzymaniu. Odliczenie przysługuje od dochodu, a jego wysokość zależy od ponoszonych wydatków na cele rehabilitacyjne. Rozliczenia za rok podatkowy 2025 dokonuje się w 2026 roku.
Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu:
• Zakup leków (w części, która przekracza 100 zł miesięcznie).
• Koszty transportu (dojazdy na zabiegi, wizyty lekarskie).
• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, np. wózków inwalidzkich, łóżek specjalistycznych.
• Opłacenie turnusów rehabilitacyjnych.
• Adaptacja mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Wysokość ulgi zależy od konkretnych wydatków, a niektóre z nich są nielimitowane, np. koszty turnusów rehabilitacyjnych, podczas gdy inne mają określone limity. Zgodnie z art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun mogą odliczyć poniesione wydatki od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Opieka wytchnieniowa i inne programy wsparcia
Opieka wytchnieniowa to program rządowy, którego celem jest zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek, załatwienie spraw osobistych czy poprawę zdrowia. Usługa polega na czasowym przejęciu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. W 2026 roku program będzie kontynuowany, a jego realizacją zajmują się samorządy, finansowane przez środki z Funduszu Solidarnościowego.
Oprócz tego, w zależności od potrzeb, opiekunowie mogą ubiegać się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który przysługuje jednemu z rodziców, jeśli wychowuje dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i nie ma przyznanego na to dziecko świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatek ten wynosi 193,00 zł miesięcznie i jest częścią pakietu świadczeń rodzinnych.
Podsumowanie kluczowych świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2026 r.
|Nazwa świadczenia
|Przysługuje
|Wysokość w 2026 r. (prognozy)
|Kluczowe warunki
|Świadczenie pielęgnacyjne
|Opiekunowi
|ok. 3 000 zł/mc
|Rezygnacja z pracy, niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.
|Zasiłek pielęgnacyjny
|Osobie z niepełnosprawnością
|215,84 zł/mc
|Orzeczenie o niepełnosprawności lub wiek 75+
|Świadczenie wspierające
|Osobie z niepełnosprawnością
|od 650 zł do ok. 3 570 zł/mc
|Uzyskanie min. 70 pkt w ocenie potrzeby wsparcia
|Ulga rehabilitacyjna
|Osobie z niepełnosprawnością lub opiekunowi
|Zależna od wydatków
|Rozliczenie w PIT (za rok 2025)
|Opieka wytchnieniowa
|Opiekunowi
|Usługa bezpłatna (lub częściowo odpłatna)
|Przysługuje w ramach programu, w zależności od dostępności
|Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
|Samotnemu rodzicowi
|193,00 zł/mc
|Zależne od dochodu rodziny (kryterium na dziecko)
