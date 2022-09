Jak wynika z najnowszych danych, 3,6 proc. dorosłych w Wielkiej Brytanii było bez pracy i szukało pracy w okresie trzech miesięcy kończących się lipcu. W poprzednich miesiącach było to 3,8 proc. Ekonomiści nie spodziewali się żadnych zmian.

Reklama

Kłopoty dla rządu

Reklama

Raport wykazał również wzrost płac znacznie powyżej średniej sprzed pandemii oraz rekordowy poziom długotrwałych absencji z powodu chorób. Łącznie liczby wskazują, że gospodarka nie będzie się rozwijać bez podnoszenia cen poza cel Banku Anglii na poziomie 2 proc. To zwiększa presję na BOE, by podniósł stopy procentowe, a na rząd, by przywrócił ludzi do pracy.

„Dla rządu, który chce obniżyć podatki, aby pobudzić wzrost, dzisiejsze dane oznaczają kłopoty” – powiedział Tony Wilson, dyrektor Instytutu Studiów Zatrudnienia. „Jeśli nie zrobimy więcej, aby pomóc większej liczbie osób w znalezieniu pracy, wszelkie obniżki podatków doprowadzą do jeszcze wyższej inflacji i wyższych stóp procentowych na dłużej”.

Pracodawcy zmuszani do podwyżek

Premier Liz Truss ma na celu przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii, co ma pomóc sfinansować wielomiliardowy pakiet ratunkowy dla gospodarstw domowych i firm stojących w obliczu rosnących rachunków za energię. Liczby podkreślają problemy pracodawców z obsadzaniem stanowisk, co zmusza ich do podwyżek płac.

„Kryzys związany z kosztami prowadzenia biznesu nasila się” – powiedziała Jane Gratton, szefowa ds. polityki w Brytyjskiej Izbie Handlowej. „W momencie gdy firmy robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać się na powierzchni w czasie spirali kosztów, stoją również w obliczu wyjątkowo napiętego rynku pracy, co dodatkowo wpływa na ich zdolność do rozwoju”.

Władze monetarne kierowane przez prezesa Banku Anglii Andrew Baileya zapowiadają, że są gotowe działać z pełną mocą, aby powstrzymać inflację, która po raz pierwszy od 40 lat przekroczyła liczbę dwucyfrową.

Inwestorzy oczekują, że bank centralny podniesie w przyszłym tygodniu główną stopę procentową o co najmniej pół punktu procentowego z 1,75 proc. Istnieje szansa, że BOE przeforsuje wzrost o trzy czwarte punktu.