Stosunek liczby emerytów do osób w wieku produkcyjnym w OECD

OECD bada, jak wielu emerytów przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym (czyli osoby w wieku powyżej 65 lat oraz między 20 a 64 rokiem życia). Bieżące dane dotyczą 2022 roku, a prognoza sięga 2050 roku.

Reklama

Liczby pokazują, że problem starzenia się dotyczy wszystkich największych gospodarek, ale nie w takim samym stopniu. Kraje takie jak USA, Chiny czy Korea Płd. mają stosunkowo młode populacje (na tle OECD). Poza tym tempo starzenia się ludności w niektórych krajach, które już mają wysoki odsetek emerytów w populacji, będzie wolniejsze niż w populacjach dziś młodych, ale z dramatycznie niskim współczynnikiem dzietności.

Obecnie jedne z najmłodszych populacji w OECD mają Chiny (21,6 emerytów na 100 osób w wieku produkcyjnym), Korea Płd. (26,3/100), USA (29,4/100), Wielka Brytania (33,2/100) oraz Hiszpania (33,4/100). Największy odsetek emerytów mają Japonia (55,4/100), Włochy (41/100) i Francja (39,3/100) – pisze Statista.

Tempo starzenia się populacji w OECD

Sytuacja do 2050 roku diametralnie się zmieni. W szczególnie trudnym położeniu znajdą się poza Japonią (będzie tam około 80 emerytów na 100 osób w wieku produkcyjnym) Korea Płd., Hiszpania i Włochy. We wszystkich tych krajach na czterech pracujących będą przypadały co najmniej trzy osoby w wieku poprodukcyjnym. Poraża także tempo starzenia się – wspomniana miara wzrośnie w Korei Płd. aż o 52,5 pkt proc.! Dla Hiszpanii wspomniany wzrost wyniesie 45 pkt proc., a dla Włoch 33,4 pkt proc. Dla porównania – w USA odsetek emerytów będzie w 2050 roku wyższy od stanu z 2022 roku o zaledwie 11 pkt. proc. Stosunkowo wolno będą starzały się także populacje Wielkiej Brytanii i Francji.

Ciekawym przypadkiem są Chiny. Chodzi o to, że odsetek emerytów przypadający na osoby w wieku produkcyjnym więcej niż podwoi się tam (wzrost z 21,6 do 47,5 proc.). Może to wyjaśniać pęd władz w Pekinie do rozwoju robotyki.