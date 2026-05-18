Jest dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2026. Nabór wniosków tylko do 29 maja

Ponad 49 milionów trafi do gmin w całej Polsce

Program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada przekazanie ponad 49 mln zł na działania związane z usuwaniem azbestu. Pieniądze nie trafią jednak bezpośrednio do właścicieli domów, tylko do samorządów.

To właśnie gminy będą organizować cały proces i decydować, kto faktycznie skorzysta z pomocy przy wymianie dachu lub usunięciu niebezpiecznych materiałów.

Wnioski tylko do 29 maja 2026

Nabór wniosków już trwa. Dokumenty trzeba złożyć elektronicznie, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, do 29 maja 2026. Spóźnienie oznacza, że wniosek nie będzie rozpatrywany.

Po zakończeniu naboru instytucje składające wnioski dostana oficjalną informację o wyniku oceny.

Na co można dostać pieniądze?

Środki obejmują cały proces związany z usuwaniem azbestu. Dofinansowanie może pokryć:

demontaż starego pokrycia dachowego,

zbieranie materiałów zawierających azbest,

transport odpadów,

ich bezpieczne unieszkodliwianie.

To ważne, bo samodzielne usuwanie takich materiałów jest nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne bez odpowiednich procedur.

Dotacje na usunięcie azbestu 2026 - kto dostanie?

Formalnie beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To na przekazują środki dalej, czyli do gmin. Dopiero na tym etapie zaczyna się coś, co interesuje mieszkańców. Samorządy organizują lokalne nabory i wybierają nieruchomości, które zostaną objęte programem. Zazwyczaj chętnych jest więcej niż pieniędzy.

Masz azbest na dachu? Od tego trzeba zacząć

Jeśli chcesz pozbyć się azbestu z dachu w ramach aktualnego dofinansowania musisz:

skontaktować się ze swoją gminą

dowiedzieć się , czy bierze udział w programie,

sprawdzić, kiedy rusza lokalny nabór,

dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne.

To od decyzji urzędu zależy, czy i kiedy będzie można złożyć zgłoszenie.

Choć budżet programu liczony jest w dziesiątkach milionów złotych, dostęp do pieniędzy nie jest automatyczny. Jeśli gmina nie złoży wniosku, albo zrobi to za późno, mieszkańcy mogą nie zobaczyć ani złotówki. Dlatego w tym przypadku liczy się szybka reakcja i kontakt z urzędem, zanim środki zostaną rozdysponowane.

Do kiedy trzeba pozbyć się azbestu i czy jest to obowiązkowe?

Tak, usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest jest obowiązkowe. Ostateczny termin na eliminację azbestu w Polsce to 2032 rok.

Azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, dlatego nie wolno usuwać go samodzielnie. Usunięcie eternitu musi być zgłoszone do gminy i przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę. Jak już wspomnieliśmy, aby sprawdzić dostępność dofinansowania trzeba skontaktować się z urzędem gminy lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.