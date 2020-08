"Gdyby chcieć rozłożyć tę kwotę na poszczególne lata, to oznacza, że rocznie mamy do wydania ok. 20 mld zł na transformację energetyczną" - powiedziała prezes podczas poniedziałkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online.

"O ile jednak unijna perspektywa finansowa obejmuje siedem lat, to środki z tzw. Funduszu Odbudowy są do wydania w bardzo krótkim czasie 3-4 lat. Dlatego trzeba mieć gotowe projekty, które wpisują się w unijne cele związane nie tylko z odbudową gospodarczą, ale też z kwestiami klimatycznymi" - dodała prezes. Podkreśliła, że przygotowanie projektów wymaga dobrej współpracy rządu, firm i samorządów.

Forum Energii to wyspecjalizowany w problematyce energetycznej think tank. Jego eksperci wskazują, że aby Polska mogła skutecznie wykorzystać unijne środki na transformację, powinna stawiać m.in. na projekty łączące kilka celów - redukcję emisji CO2, poprawę jakości powietrza, zwiększanie efektywności energetycznej czy wzrost udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Wymaga to spójnej i przemyślanej strategii w tym zakresie.

"Prawdopodobnie drugi raz nie będzie już tak wielkich środków na transformację energetyczną. Moim zdaniem przez kolejne lata nie będzie momentu, kiedy byłaby taka koincydencja, czyli powiązanie różnych zdarzeń, powodujących, że naprawdę wszyscy oczekują takiego planu, strategii zmian, poprawy jakości powietrza, redukcji emisji, a także zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego" - tłumaczyła prezes Forum Energii.

Jej zdaniem, polską specjalnością mogą stać się m.in. technologie czystego ciepła, eliminujące węgiel z gospodarstw domowych i systemów ciepłowniczych, a także poprawiające efektywność energetyczną w budynkach. Drugi rozwojowy obszar - jak oceniła Maćkowiak-Pandera - to technologie związane z magazynowaniem energii elektrycznej i integracją zmiennych źródeł energii oraz usługi systemowe i sieciowe. Trzecią przyszłościową dziedziną może być termiczne zagospodarowanie odpadów oraz odzyskiwanie energii.

W ocenie prezes Forum Energii, długofalowym kierunkiem rozwoju dla polskiej energetyki jest m.in. elektryfikacja ciepłownictwa i transportu, a także uczestnictwo w pracach nad zastosowaniem technologii wodorowej - chodzi m.in. o wykorzystanie tzw. zielonego wodoru, uzyskiwanego z nadprodukcji odnawialnych źródeł energii.

Europejski Kongres Gospodarczy Online, w ramach którego w poniedziałek rozmawiano m.in. o energetyce, to zainaugurowana w maju tego roku internetowa edycja kongresu, odbywającego się co roku w Katowicach. Tegoroczna, dwunasta edycja tego wydarzenia odbędzie się między 2 a 4 września w formie hybrydowej - zarówno stacjonarnie, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jak i w internecie.