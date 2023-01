Reklama

"Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w wiele istotnych wydarzeń ekonomicznych. W pierwszym rzędzie inwestorzy będą wyczekiwali posiedzeń głównych banków centralnych Fed i EBC. O ile oczekiwania dot. samej skali podwyżek (25 pkt. baz. w USA oraz 50 pkt. baz. w strefie euro) wyraźnie się ugruntowały, to zdecydowanie więcej niepewności dotyczy retoryki banków co do polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. Choć bieżąca inflacja stabilizuje się, a perspektywy sytuacji gospodarczej są mniej optymistyczne niż w grudniu, to nie sądzimy, aby FOMC był gotów na wsparcie oczekiwań rynkowych co do mniej restrykcyjnej polityki w kolejnych miesiącach. W przypadku EBC, przy większym zróżnicowaniu opinii wewnątrz rady, znaczącej zmienności tej retoryki na ostatnich posiedzeniach, zakładamy, że przekaz może być mniej jednoznaczny i wskazujący na potrzebę analizy marcowej projekcji EBC" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

Istotne dane makroekonomiczne

Jednocześnie w tle posiedzeń banków centralnych publikowane będą istotne dane makroekonomiczne. Przed posiedzeniem EBC (co może mieć wpływ na jego wynik) opublikowany zostanie wstępny styczniowy szacunek inflacji HICP, w szczególności inflacji bazowej, istotny z punktu widzenia skali wzrostu szeregu dóbr i usług, przy rocznych zmianach cenników uwzględniających ubiegłoroczne wzrosty cen energii. Te dane będą wpływać na ocenę "trwałości" wzrostu cen w gospodarce, wskazali ekonomiści.

"W USA najważniejsze będą piątkowe dane z rynku pracy, jako kluczowe dla decyzji Fed w kolejnych miesiącach. Ponadto po nieoczekiwanym spadku grudniowego indeksu ISM w usługach, publikowane w tym tygodniu styczniowe wskaźniki nastrojów przedsiębiorców ISM będą bardzo istotne. W bieżącym tygodniu opublikowane zostaną wskaźniki PMI koniunktury gospodarczej w Chinach, uwzględniające w pełni nastroje firm po odejściu przez władze od restrykcji epidemicznych" - czytamy dalej.

"Na rynku krajowym najistotniejsza będzie publikacja szacunku PKB w 2022 r., która pozwoli na oszacowanie wyniku PKB w samym IV kw. Oczekujemy, że w całym roku dynamika PKB wyniesie 4,8 proc. r/r, przy spowolnieniu w IV kw. do 1,7 proc. r/r w warunkach dalszego ograniczenia dynamiki konsumpcji prywatnej. Standardowo GUS nie opublikuje styczniowego szacunku flash inflacji" - napisano też w raporcie.