Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że oferta wyborcza bezpłatnych leków dla dzieci dotyczyłaby tych preparatów, które są na liście dla seniorów, i byłaby poszerzona o antybiotyki.

Jaki byłby koszt obietnic PiS o darmowych lekach dla najmłodszych i najstarszych Polaków? Żeby to oszacować, sprawdziliśmy, ile Polacy zapłacili za preparaty dla dzieci i jakie były wydatki seniorów między 65. a 74. rokiem życia na leki, które obecnie są darmowe dla osób po 75. roku życia. Według firmy PEX PharmaSequence Polacy na takie preparaty wydali w ciągu ostatnich 12 miesięcy 154 mln zł. Gdyby do tego dodać jeszcze np. mleka dla dzieci alergicznych, to koszt wydatków wzrósłby do 216 mln zł. Na wszystkie leki dla pacjentów do 18. roku życia ich rodzice wydali ponad 283 mln zł. Seniorzy w wieku 65–74 lat zostawili w aptekach ponad 930 mln zł (tu założenie jest takie, że wzięte są pod uwagę wszystkie transakcje refundowane na produkty, które znajdują się na liście S – dla seniorów).

