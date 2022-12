Co dalej z inflacją i globalną gospodarką? Te wykresy i mapy wiele wyjaśniają

Inflacja na całym świecie w końcu wychodzi ze stanu wrzenia, ale to małe pocieszenie dla banków centralnych, które postrzegają presję cenową jako wciąż zbyt intensywną. Choć kluczowe wskaźniki inflacji opublikowane ostatnio w USA i strefie euro obniżyły się, to wciąż istnieją dowody na to, że wzrost cen może okazać się trwalszy.

1/12 Globalna inflacja wykazuje oznaki osiągnięcia szczytu, chociaż prawdopodobne powolne odchodzenie od wieloletnich szczytów oznacza, że wzrost cen do 2023 r. nadal pozostanie problemem dla banków centralnych. Kluczowe wskaźniki inflacji opublikowane ostatnio w USA i strefie euro obniżyły się. W USA tzw. inflacja bazowa, która nie obejmuje cen żywności i energii, wzrosła w październiku poniżej prognoz o 0,2 proc. w porównaniu z miesiącem wcześniej. Roczna inflacja w strefie euro zwolniła w listopadzie najbardziej od 2020 r., ale nadal utrzymywała się na wysokim poziomie 10 proc. Ceny fabryczne i oczekiwania inflacyjne wśród inwestorów również spadają.