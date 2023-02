Rynek surowców. Pięć kluczowych wykresów, które warto śledzić

1/5 Transport morski. Obserwatorzy rynku surowców, którzy chcą mierzyć puls światowej gospodarki, powinni zauważyć, że kontenerowce, czyli siła napędowa handlu, poruszają się z najniższą prędkością od czasu, gdy Bloomberg zaczął śledzić dane w październiku 2020 r. Odzwierciedla to niepewność co do tempa wzrostu Chin w tym roku. W przeciwieństwie do opóźnionych wskaźników ekonomicznych (chińskie dane dotyczące importu i eksportu za styczeń i luty zostaną opublikowane dopiero w marcu), firmy transportowe już ogłaszają werdykt w sprawie popytu na towary. Statki oczekują na mierny eksport stali w Azji, a także import surowców i produktów rolnych z całego świata.