Premier Mateusz Morawiecki odwiedził we wtorek Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Podczas wizyty podkreślił, że nowe technologie to wielka nadzieja nie tylko w kwestii walki z Covid-19, ale też nadzieja na wynalezienie skutecznego leku m.in. przeciw niektórym nowotworom.

"I też ta nadzieja niech nam towarzyszy i myślę, że jeśli Polacy dołożą do tego cegiełkę - a już dołożyli na pewno cegiełkę, a może coś więcej, poprzez swoje prace przy mRNA, to będziemy mieli nie tylko możliwość korzystania z tych najnowszych technik, technologii medycznych, ale jestem przekonany, że dzięki temu tutaj, w Polsce, budowa sektora biomedycznego, biotechnologicznego, biogenetyka i różnego rodzaju obszary, które wspomagają lub są zasadniczym komponentem różnego rodzaju terapii, że tu właśnie w Polsce będą miały miejsce" - powiedział szef rządu.

"Dziś tworzymy nowe programy, nowe perspektywy, przekazujemy na to setki milionów złotych z budżetu państwa polskiego właśnie po to, by jak najwięcej zadbać o zdrowie w przyszłości - co będzie jutro, pojutrze, po Covid-19 zarówno w temacie epidemii, ale także wielu innych chorób, które trapią Polaków" - dodał.

Dziękował naukowcom, podkreślając, że podczas dyskusji z nimi nabrał przekonania, że mamy ogromną szansę jako Polska już za parę lat wejść "do tej ligi, na której nam bardzo zależy" i dzięki temu poprawiać zdrowie Polaków.

We wtorek KPRM poinformowała na Twitterze, że Agencja Badań Medycznych przekaże 300 milionów zł na wdrożenie technologii mRNA w Polsce w celu przygotowania na ewentualne przyszłe pandemie i zabezpieczenie polskich pacjentów.

Podała ponadto, że Agencja Badań Medycznych w maju 2021 r. planuje ogłosić konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. "Cel konkursu - przyspieszenie wdrożenia innowacyjnych terapii opartych o RNA i udostępnienie ich pacjentom w naszym kraju" - czytamy we wpisie twitterowym KPRM.

Na technologii mRNA oparte są dwie spośród stosowanych w Europie szczepionek przeciwko COVID-19: Pfizer/BioNTech oraz Moderny.