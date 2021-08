Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9 proc. rok do roku wobec spadku na poziomie 0,9 proc. rok do roku w I kw. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu rocznym to najwyższy wzrost w historii. Kwartał do kwartału PKB wzrósł w II kw. o 1,9 proc.

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,9 proc. rok do roku w II kw. 2021 r. wobec 0,9 proc. spadku rok do roku w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych. Reklama "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 10,9 proc. rok do roku, wobec spadku o 8,3 proc. w analogicznym okresie 2020 r." - czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 11 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. "W II kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 10,7 proc." - czytamy dalej. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany 31 sierpnia 2021 r., podano także.