Szef resortu finansów podkreślił, że wpływy z podatków CIT, PIT i VAT to trzy główne źródła finansowania usług dla społeczeństwa, czyli klientów.

"Cenię sobie tych, którzy są fair, płacą uczciwie podatki, nie uciekają się do żadnych księgowych sztuczek. To dzięki podatkom Polska się zmienia, a rząd może realizować wiele społecznych i prorodzinnych projektów na co dzień, korzystając choćby z coraz lepszych dróg, nowocześniejszej infrastruktury kolejowej czy większego poczucia bezpieczeństwa. I za to jako podatnik, obywatel i minister finansów bardzo wam dziękuje. Wasze pieniądze mają ogromny wpływ na rozwój naszego kraju. Napędzają go, i to efektywnie" - mówił.

Zaznaczył, że miejsce w top 10 największych CIT - owców firmy zawdzięczają dobremu zarządzaniu, pracy setek tysięcy osób i dynamicznemu rozwojowi.

"Obserwując z roku na rok wpływy z CIT, widać, że polska gospodarka ma się całkiem nieźle mimo pandemii i powróciła już na ścieżkę szybkiego wzrostu" - podkreślił.

Kościński podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu 590 wręczył wyróżnienia dla firm/największych płatników CIT w 2020 roku.

Listę firm otwiera ING Bank Śląski, który w 2020 r. zapłacił 998,5 mln zł podatku CIT. Na kolejnych miejscach znalazły się: Pekao - 972,8 mln; Santander Bank Polska - 774,8 mln; właściciel sieci sklepów Biedronka, spółka Jeronimo Martins Polska - 689,8 mln zł; Bank Millenium - 317,7 mln zł; spółka P4, właściciel sieci Play - 296,2 mln zł; Orlen - 269 mln zł; FRF Beteiligungs, właściciel sieci sklepów Lidl - 265,6 mln zł; Polskie Sieci Elektroenergetyczne - 233,4 mln zł; Allegro - 232,8 mln zł.

Wśród grup kapitałowych największym płatnikiem CIT w 2020 roku była PGNiG, która zapłaciła 2,2 mld zł. Na dalszych miejscach znalazły się: PKO BP - 1,3 mld zł CIT; PGE - 777,2 mln zł; KGHM - 770,1 mln zł; PZU - 638,4 mln zł; mBank - 478 mln zł; Enea - 275,2 mln zł; Tauron - 209,9 mln zł; Energa - 107,9 mln zł; Ikea - 89,4 mln zł.