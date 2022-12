Na ogólną wartość produkcji miała wpływ energetyka . „Wprawdzie jej dynamika roczna była ujemna (-8,5 proc.), ale wynika to w dużej mierze z efektu wysokiej bazy - w listopadzie ub. roku produkcja energii była z trudnego do wyjaśnienia powodu o 45 proc. wyższa niż przed rokiem (nie potwierdzały tego inne miary produkcji energii). Nadzwyczajnie wysokie odczyty w tej kategorii trwały od października 2021 r. do lipca 2022 r. Wydaje się, że miesiąc temu anomalia ta pojawiła się ponownie. Produkcja energii wzrosła o 23 proc. w stosunku do października” - skomentował Kamil Łuczkowski z Banku Pekao.