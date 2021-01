Od 15 stycznia ruszają powszechne szczepienia na koronawirusa. Tego dnia wszyscy Polacy otrzymają możliwość zgłoszenia chęci do przyjęcia preparatu. Sam termin szczepienia będzie jednak zależał od tego, do której grupy priorytetowej należy dana osoba. Ostatnie badania opinii publicznej publikowane w DGP pokazują radykalny wzrost liczby chętnych do zaszczepienia przeciw koronawirusowi. Do wczoraj zaszczepiono 338 tys. osób. z 30 mln Polaków. Od tego jak szybko przebiegnie ten proces i jak wiele osób weźmie w nim udział, będzie zależała tzw. zbiorowa odporność i ewentualne zniesienie obostrzeń. Przygotowano ponad 6 tys. punktów. W pytaniach i odpowiedziach analizujemy najważniejsze wątpliwości wokół programu.