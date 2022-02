To, co się stało, to szczęście od losu albo transformująca obecność Opatrzności, jak kto woli. Uważam, że cała akcja TVN i PiS, Kamińskiego i służb to błąd systemu, błąd matriksa. Siedzę w tym biznesie już dosyć długo i wiem, że nie jest tak, że redaktor Bertold Kittel obudził się pewnego pięknego dnia i pomyślał: „a, zrobię materiał o Banasiu”. Tak to nie działa. Można powiedzieć, że Opatrzność pisze na liniach krzywych. I ojcem sukcesu - tego, że Najwyższa Izba Kontroli stała się niezależną instytucją patrzącą władzy na ręce - jest Bertold Kittel, stojący za nim koncern TVN do spółki z Nowogrodzką. Oni stworzyli Mariana Banasia. I dziękuję za to redaktorowi Kittelowi, zrobił kawał dobrej roboty. Różnię się z nim co do merytoryki tego reportażu, ba, sądzę się z nim nawet. Ale koniec końców, dziękuję za metamorfozę ojca. Okazał się narzędziem w rękach Opatrzności. Mario Bros też okazał się narzędziem w rękach Opatrzności. I to jest pewien chichot historii.