Problematyczne będzie także sformułowanie czytelnej zasady wyłączającej zadłużenie na zbrojenia z limitu konstytucyjnego. W przypadku wydatków na obronę pieniądze nie są znaczone, jak np. w NFZ czy ZUS , więc nie można wprost stwierdzić, czy pochodzą np. z długu, czy z podatków. Są jednak dwa sposoby, by to zmienić. Po pierwsze, można przyjąć, że całe roczne wydatki na zbrojenia finansowane są długiem. Ale to budzi obawy Katarzyny Lubnauer. - Nowelizacja progu zadłużenia w konstytucji oznaczałaby, że PiS uzyska możliwość zadłużania państwa na inne wydatki, niemające nic wspólnego z obronnością - podkreśla. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje, że w przyszłym roku na obronę ma zostać wydane łącznie 3 proc. PKB, czyli ok. 75 mld zł. To wciąż pozostawiałoby „luz” w budżecie. Drugim potencjalnym sposobem mogłaby być emisja specjalnych obligacji przeznaczonych na finansowanie sił zbrojnych. Tyle że mogłoby się wówczas okazać, że chętnych na ich zakup byłoby dużo mniej niż na zwykłe obligacje skarbowe - wiele instytucji finansowych inwestujących w papiery wartościowe nie chce finansować zbrojeń.