W listopadzie liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie wobec niego zadeklarowało 54 proc. ankietowanych (o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc temu). Nieufność do głowy państwa wyraża 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.).

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych zaufaniem zajmują ex aequo lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz premier Mateusz Morawiecki. Obu politykom ufa po 41 proc. ankietowanych.

W stosunku do Szymona Hołowni, tak jak dotychczas, zaufanie pozostaje nastawieniem przeważającym, nie ufa mu 34 proc. respondentów (o 7 pkt proc. mniej niż głosów zaufania). Notowania szefa Polski 2050 od ubiegłego miesiąca nie zmieniły się znacząco.

Z kolei zaufanie do szefa rządu wzrosło o 4 pkt proc., o 2 pkt zmniejszył się odsetek badanych deklarujących w stosunku do niego nieufność. Jednak w ocenach premiera nadal przeważają negatywne noty – Mateuszowi Morawieckiemu nie ufa 48 proc. badanych, a więc o 7 pkt proc. więcej, niż wyraża zaufanie.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cieszy się zaufaniem 40 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). 41 proc. badanych deklaruje jednak w stosunku do tego polityka nieufność (wzrost o 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajmuje wicepremier, minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Zaufanie do tego polityka deklaruje 39 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), nie ufa mu zaś 34 proc. (wzrost o 1 pkt).

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 34 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). Jednak w ocenach szefa rządzącej formacji dominuje nieufność. Nastawienie takie wyraża obecnie 55 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt).

Lider PSL-Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak Kamysz cieszy się zaufaniem 33 proc. badanych, a 30 proc. respondentów deklaruje nieufność (wzrost o 2 pkt proc.).

30 proc. ankietowanych ma zaufanie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek (wzrost o 3 pkt proc.). Nie ufa jej 34 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt).

Szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska zaufaniem obdarza 29 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt), 57 proc. pytanych wyraża jednak w stosunku do niego nieufność (wzrost o 2 pkt proc.).

Na kolejnych pozycjach rankingu lokują się: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (27 proc. deklaracji zaufania, wzrost o 2 pkt i 28 proc. - nieufności, wzrost o 1 pkt) oraz szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (27 proc. deklaracji zaufania, spadek o 1 pkt i 56 proc. - nieufności, wzrost o 3 pkt).

24 proc. badanych deklaruje zaufanie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (wzrost o 1 pkt proc.). Nie ufa mu 37 proc. ankietowanych.

Szef MSZ Zbigniew Rau cieszy się zaufaniem 23 proc. respondentów (tyle samo ile w październiku). Nie ufa mu 15 proc. ankietowanych. Dla dużej części respondentów szef MSZ wciąż pozostaje jednak postacią anonimową, jego nazwisko i wizerunek nic nie mówią 45 proc. ankietowanych.

Na końcowych pozycjach rankingu lokują się: polityk Konfederacji WiN, były kandydat tej formacji na prezydenta Krzysztof Bosak (22 proc. deklaracji zaufania i 37 proc. nieufności, spadek o 2 pkt) oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (21 proc. deklaracji zaufania i 30 proc. nieufności, spadek o 2 pkt proc.).

Na kolejnym miejscu znalazł szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk – polityk nieidentyfikowany przez blisko połowę ankietowanych i, co za tym idzie, oceniany przez stosunkowo wąską grupę respondentów (21 proc. deklaracji zaufania, wzrost o 5 pkt proc. i 18 proc. deklaracji nieufności).

Ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi ufa 21 proc. badanych, a nie ufa - 50 proc.

Z kolei wicepremierowi, ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi ufa 21 proc. ankietowanych, a nie ufa mu 48 proc.

Tyle samo deklaracji zaufania uzyskała także uwzględniona po raz pierwszy w listopadowym sondażu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Mimo stosunkowo niedługiego stażu ministerialnego Anna Moskwa jest osobą dość dobrze znaną. Rozpoznaje ją 62 proc. badanych. Przez identyfikujące ją osoby odbierana jest jednak raczej ambiwalentnie – podobnie często spotyka się z zaufaniem, co z nieufnością ankietowanych (21 proc. deklaracji zaufania i 23 proc. – nieufności).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 roku na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 17,5 proc. – CAWI).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska