Konferencja prasowa polityków Nowej Lewicy obyła się na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Poseł Trela odniósł się do rządowego programu budowy mieszkań. "Nic bardziej mylnego. Mieszkań nie ma i - za rządów PiS - nie będzie" - mówił polityk.

Poseł skrytykował program 2-procentowego kredytu. "Prawo i Sprawiedliwość zapomniało dodać, że, jak wejdzie w życie ten program, to ceny mieszkań pójdą do góry. I tak się stało" - dodał. Na pytanie o to, jak wobec tego Nowa Lewica zareaguje na program tzw. zerowego oprocentowania, który zaproponowała inna opozycyjna partia - Platforma Obywatelska, Trela odpowiedział, że Nowa Lewica będzie to "uzgadniać z koalicjantami" po wygranych wyborach.

Trela przedstawił program, który oferuje ludziom, przede wszystkim na starcie kariery, tańsze mieszkania do wynajęcia z zasobów już istniejących lub planowanych do wybudowania. "Nie można byłoby tylko takich mieszkań kupić" - wyjaśnił. Dodał, że nie obawia się permanentnego wynajmowania takich mieszkań. "Program działa w Wiedniu. Na miejsce osoby, która zwalnia mieszkanie, bo swoje już kupiła, zgłaszają się inni najemcy" - przekonywał.

Krzysztof Gawkowski krytykował służbę zdrowia za rządów PiS. "Brak lekarzy specjalistów, wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę, biurokracja medyczna" - wymieniał poseł NL. "Jesteśmy też w stanie kryzysu służby zdrowia na poziomie opieki. Pielęgniarki i pielęgniarze zbyt mało zarabiają, wyjeżdżają za granicę, co sprawia, że ich w Polsce zaczyna brakować" - ocenił. (PAP)

