Orędzie noworoczne Andrzeja Dudy

W niedzielę (31 grudnia) prezydent RP Andrzej Duda wygłosi o godz. 20 orędzie noworoczne.

"Prezydent będzie mówił o mijającym roku i planach na nowy rok. Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa" – zapowiedział w rozmowie z wp.pl szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

"Mamy do czynienia z nową sytuacją kohabitacji i prezydent, według mojej wiedzy, podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, do tego, żeby współpracować w najważniejszych sprawach" – podkreślił Mastalerek.

Orędzie noworoczne prezydenta RP – gdzie można zobaczyć transmisję?

Transmisja orędzia noworocznego Andrzeja Dudy będzie dostępna m.in. na social mediach Kancelarii Prezydenta RP – na Facebooku oraz X (dawniej Twitter), a także w mediach publicznych.

Wczoraj (30 grudnia 2023 r.) orędzie noworoczne wygłosił premier Donald Tusk. "Drodzy państwo, powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok? W historii Polski zapisze się jako czas przełomu. Chcę wam za ten rok bardzo podziękować" – zaznaczył szef rządu.

