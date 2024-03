Hołownia był pytany w TVN24, czy uważa, że w tej kadencji Sejmu jest możliwa zmiana konstytucji w kontekście problemów w Prawie i Sprawiedliwości. "Jestem przekonany, że PiS po wyborach europarlamentarnych zacznie się rozpadać, zaczną być poszukiwane nowe drogi ekspresji politycznej na tej sali plenarnej i nowe przynależności, a więc wszystko może się zdarzyć" - ocenił Hołownia.

"Trwanie w relacji, bycie w relacji, konsekwentnie, mimo przeciwności, też ma swoją wartość"

Dodał, że jeżeli obecna koalicja rządząca przetrwa półtora roku, do wyborów prezydenckich, "zyska zupełnie nowe możliwości". "Trwanie w relacji, bycie w relacji, konsekwentnie, mimo przeciwności, też ma swoją wartość. Nie zawsze musi być różowo, ważne, żeby było prawdziwie i żebyśmy byli razem" - powiedział marszałek Sejmu.

Pytany, czy planuje rozmowę z prezydentem w sprawie zmian konstytucyjnych dotyczących TK, odparł, że najpierw projekty muszą trafić do Sejmu. "Jak te projekty będą w Sejmie, to na pewno otworzy się przestrzeń do takiej rozmowy. W tej chwili, najpewniej jutro, widzimy się z panem prezydentem na powołaniu Państwowej Komisji Wyborczej, z czego się bardzo cieszę. (...) Później, w poniedziałek jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pewnie w kuluarach będzie okazja, żeby o ten temat zahaczyć i jakoś się zacząć na te rozmowy umawiać" - podkreślił Hołownia.

"Mam nadzieję, że prezydent nie będzie zakładnikiem swojej deklaracji, że wszystko, co uchwali ten Sejm bez Kamińskiego i Wąsika będzie machinalnie niejako wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego, bo to niczemu nie służy" - dodał marszałek. Jak stwierdził, proponowane rozwiązanie "zaprasza opozycję do współpracy" w przebudowie TK.

W poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z politykami ugrupowań rządzącej koalicji przedstawili założenia projektów aktów prawnych reformujących TK. Przedstawiono projekty: uchwały Sejmu RP; przygotowanej przez organizacje pozarządowe ustawy o TK oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające tę ustawę oraz projekt zmian w konstytucji. Według zapowiedzi w środę Sejm ma zająć się projektem uchwały. Z kolei prace nad projektem zmian w konstytucji mają rozpocząć się w tym tygodniu w senackiej komisji ustawodawczej.

Autorka: Karolina Kropiwiec