Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu. W tle dyskusji pojawiają się jeszcze inne propozycje, ale sama poprawka jako gest pod adrem rodzin 4 plus jest przesądzona. – Mieliśmy nieco inne propozycje wyjściowe, ale stanęło na zerowym PIT dla rodzin 4 plus. To dobre rozwiązanie, teraz trwają rozmowy na temat szczegółów. Ostatnie słowo należy do premiera Mateusza Morawieckiego – potwierdza reprezentujący środowisko konserwatywnych posłów PiS Bartłomiej Wróblewski.