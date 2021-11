Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek projekty ustaw ws. sędziów pokoju; projekty tego dnia zostaną skierowane do Sejmu. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju była jednym ze sztandarowych projektów Kukiz'15.

Paweł Kukiz na czwartkowym briefingu prasowym przyznał, że jest to jeden ze "szczęśliwszych" dni jego życia. "Jeżeli się o czymś marzy i dąży się do spełnienia tych marzeń, to one się zawsze spełniają. Przykładem na to jest właśnie ustawa o sędziach pokoju, która była od dawna w programie ugrupowania Kukiz'15" - oświadczył poseł.

"Ustawa jest świetna. Po uchwaleniu przez Sejm w dużej mierze przyczyni się do przyspieszenia postępowań przed sądami, do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, ponieważ ogromna większość spraw, które zalegają na wokandzie dotyczą wykroczeń, drobnych przewinień, drobnych przestępstw" - zaznaczył polityk. Jak mówił, to właśnie takie sprawy byłyby rozpatrywane przez sędziego pokoju, wybranego bezpośrednio przez obywateli.

"Ustawa powinna oddziaływać przez dekady. To nie jest kwestia napisania jakiejś legislacji, która będzie działała przez najbliższą kadencję dla interesu którejś z partii politycznej. To jest ustawa, która będzie działała dla dobra wspólnoty, dla dobra wszystkich obywateli" - podkreślił Kukiz.

Jego zdaniem, ustawa o sędziach pokoju przyczyni się do wyedukowania obywateli w zakresie odpowiedzialności. "Obywatel, wybierając sędziego, sam wybiera na siebie ten - w niektórych sytuacjach - bat" - zauważył polityk.

Dziękował prezydentowi za skierowanie projektów ustaw ws. sędziów pokoju do Sejmu, a także członkom prezydenckiego zespołu, który pracował nad tymi projektami.