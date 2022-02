"Odkładając na bok medialne plotki wz. Polskim Ładem, potwierdzam: 1) pracujemy w MF nad zmianami, zgodnie z zapowiedzią premiera; 2) testujemy różne warianty, też dalej idące; 3) zmiany będą na korzyść podatnika (gwarancja prawna!); 4) będą wykonalne, skonsultowane i zrozumiałe" - napisał we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń na Twitterze.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, zakładająca m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano możliwość odliczania od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o objęcie ulgą dla klasy średniej kolejne grupy podatników.

W poniedziałek do dymisji podał się minister Finansów Tadeusz Kościński. "Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych" - oświadczyła tego dnia rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Do czasu powołania nowego szefa resortu, pracami MF będzie kierował premier Mateusz Morawiecki.