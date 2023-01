Mężczyzna, który wnioskował o przyznanie dodatku osłonowego, otrzymał z ośrodka pomocy społecznej informację o jego przyznaniu w wysokości 480,74 zł. Wprawdzie przewidziana przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) kwota świadczenia dla dwuosobowego gospodarstwa domowego wynosiła 750 zł, ale organ po przeliczeniu dochodu skarżącego i jego żony stwierdził, że kryterium uprawniające do świadczenia w pełnej wysokości zostało przekroczone. Ustalił więc, że wsparcie powinno być wypłacone w pomniejszonej kwocie (zastosował przy tym zasadę „złotówka za złotówkę”).

Mężczyzna zaskarżył postanowienie SKO do WSA, ponownie stawiając zarzut błędnego określenia wysokości dochodu żony. Sąd uchylił rozstrzygnięcie kolegium o braku możliwości wniesienia odwołania. Wskazał, że ponieważ ośrodek pomocy społecznej nie przyznał skarżącemu świadczenia w pełnej wysokości, należało uznać, że skierowane do mężczyzny pismo zawiera w sobie także odmowę przyznania dodatku osłonowego w części ponad kwotę 480,75 zł. Odmowa jego przyznania wymaga zaś wydania decyzji administracyjnej, co wynika wprost z przepisów ustawy.