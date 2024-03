W końcu lutego Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej. Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Siedziba urzędu Prokuratury Europejskiej znajduje się w Luksemburgu, a sama struktura tego organu jest dwupoziomowa. "Struktura wygląda w ten sposób, że tam, w Luksemburgu, znajdują się prokuratorzy europejscy, osoby, które są szczególnie wybrane do tego, aby sprawować nadzór nad różnymi postępowaniami, które są prowadzone w poszczególnych państwach członkowskich. To, co będzie naszym zadaniem, to dokonać wyboru tego właśnie Prokuratora Europejskiego z Polski" - wyjaśniał w styczniu Bodnar.

Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność i dochodzenia w Polsce 20 dni po mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski. W Polsce będzie działać 24 prokuratorów europejskich, którymi zostaną prokuratorzy okręgowi. Będą funkcjonować w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej - jednym w Warszawie i pozostałych w innych miastach kraju.

Kandydaci chcący startować w konkursie muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw dotyczących nadużyć finansowych, a także praktykę w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. "Warunkiem koniecznym jest także biegła znajomość języka angielskiego" - zaznaczyło w komunikacie MS.

Kandydaci, którzy zdecydują się stanąć do konkursu muszą złożyć CV i list motywacyjny w języku polskim i w języku angielskim. Muszą w nich opisać m.in. dotychczasowe doświadczenie zawodowe, także to odnoszące się do współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 25 marca br.

Przewodniczący zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego ma zwołać pierwsze jego posiedzenie nie później niż w 14 dniu od upływu terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego. "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości" - przekazano. Kandydatów spełniających wymagania formalne zaprasza się następnie na rozmowy kwalifikacyjne.

Jednocześnie MS przekazało, że "w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami mogą być obecne w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich". Każda z takich organizacji pozarządowych ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze, a wniosek w sprawie wyznaczenia obserwatora skierowany do przewodniczącej zespołu należy także złożyć do 25 marca br.

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Wszczyna ona śledztwa, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich UE.

Prokuratura Europejska działa od czerwca 2021 r. Ściga m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich UE. Polska będzie 23 państwem uczestniczącym w tej instytucji. Polskie organy ścigania współpracują już z Prokuraturą Europejską m.in. w zakresie pomocy prawnej świadczonej sądom i prokuratorom innych państw oraz w realizacji europejskiego nakazu dochodzeniowego i europejskiego nakazu aresztowania.