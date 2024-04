Grupa siedmiu zrzeszeń twórczych zwróciła się z apelem do premiera Tuska o rewizję nowelizacji ustawy o prawie autorskim, wskazując na zagrożenia wynikające z braków w ochronie twórców przed wykorzystywaniem ich dzieł przez duże firmy technologiczne. Nowelizacja, mająca na celu adaptację polskiego prawa do europejskich dyrektyw, spotkała się z krytyką odnośnie do opóźnień w implementacji i braku zasadniczych zabezpieczeń dla autorów treści wykorzystywanych w technologiach cyfrowych.