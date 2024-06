Przepis, zgodnie z którym emerytury powszechne są pomniejszane o pobrane uprzednio emerytury wcześniejsze, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Zakres wyroku został jednak ograniczony do przypadków, w których wnioski o wcześniejsze emerytury były składane przed 6 czerwca 2012 r. Tymczasem w skardze konstytucyjnej sugerowano, aby dotyczyło to wniosków sprzed 2013 r.

Skutki finansowe

Jak pisaliśmy w DGP (zob. „W TK problem z emeryturami wart miliardy złotych”, nr 106/2024), orzeczenie TK może oznaczać dla rządu twardy orzech do zgryzienia. Skutki finansowe dla budżetu państwa (według szacunków z 2023 r.) już na samym początku wyniosłyby ponad 10 mld zł, a do tego rokrocznie w ciągu dekady dochodziłoby ok. 5–6 mld zł.

