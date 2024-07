Prezenty przekazywane dzieciom to codzienność wielu osób. Chociaż zdroworozsądkowo może wydawać się, że nie powinniśmy w ogóle martwić się w tym przypadku kwestiami fiskalnymi i możemy nie informować fiskusa o darowiznach, to możemy się niemile zaskoczyć. Jeśli chcesz uniknąć zapłacenia podatku od przekazania darowizny dziecku, to powinieneś złożyć formularz podatkowy SD-Z2.

Kto nie musi zgłaszać darowizny?

Darowizny o wartości poniżej 36 120 zł nie podlegają opodatkowaniu. Jak liczona jest ta kwota? Pod uwagę brany jest majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku). Należy więc zsumować wszystkie aktywa, które otrzymaliśmy w podanym okresie, nieistotny jest przy tym podział na aktywa rzeczowe i pieniężne. Zgłaszać darowizny nie muszą także osoby, które otrzymały majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarły u notariusza.

Termin zgłoszenia otrzymania darowizny

Otrzymaną darowiznę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten czas liczony jest różnie w zależności od sposobu, w jaki otrzymaliśmy darowiznę lub spadek. W przypadku nienotarialnych darowizn to dzień otrzymania środków.

Jak złożyć formularz SD-Z2?

Formularz SD-Z2 można złożyć przez internet (https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-sd/). W tym przypadku należy pamiętać o konieczności podpisania go danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument można również wydrukować i wysłać pocztą lub w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Ile wynosi kara za brak zgłoszenia darowizny?

Niezgłoszenie darowizny, która przekroczyła kwotę wolną od podatku, powoduje konieczność zapłaty podatku, który może wynosić od 3 do 20 proc. wartości darowizny.

Źródło: https://www.gov.pl/