Od kiedy można wycinać drzewa w Polsce w 2025 roku?

Optymalny termin wycinki drzew w Polsce to okres od 16 października do końca lutego – wtedy ryzyko naruszenia przepisów ochrony przyrody jest najmniejsze. Chodzi o okres lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie zaleca się unikania wycinki, aby nie zakłócać procesu rozrodu ptaków.

Czy można wycinać drzewa w czasie okresu lęgowego?

Teoretycznie tak, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli planujesz wycinkę wiosną lub latem, musisz upewnić się, że na drzewie nie ma gniazd ptaków ani chronionych gatunków owadów czy grzybów.

W razie ich występowania konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów. Bez tego wycinka może zostać uznana za nielegalną.

Jak uniknąć kary za wycinkę drzewa poza dozwolonym terminem?

Aby uniknąć problemów prawnych i finansowych, najlepiej planować wycinkę w terminie od 16 października do końca lutego. To czas, w którym obowiązuje mniej ograniczeń i łatwiej uzyskać zgodę na usunięcie drzewa. Warto też pamiętać, że nawet w tym okresie niektóre gatunki mogą podlegać dodatkowej ochronie. Dlatego przed rozpoczęciem prac dobrze skonsultować się z ornitologiem lub urzędnikiem gminnym.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2025?

Możemy wyciąć drzewo bez pytania urzędu o zgodę – o ile drzewo jest na terenie, którego jesteśmy właścicielami, lub za zgodą właściciela – jeśli obwód pnia nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;

- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli pień drzewa jest grubszy niż 50 cm, trzeba zgłosić jego usunięcie. W tym przypadku należy zmierzyć obwód jej pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości trzeba wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni, należy zmierzyć obwód każdego z tych pni. Jeśli nie ma pnia mierzymy obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Jakie są kary za nielegalną wycinkę drzewa?

Jeśli usuniemy drzewo wbrew powyższych zasad, to grozi nam kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Żeby obliczyć wysokość kary za wycięcie drzewa najpierw trzeba się dowiedzieć, ile kosztowałoby wycięcie drzewa z pozwoleniem, gdyż kara za usunięcie drzewa wynosi dwukrotność opłaty za jego usunięcie. Jeśli usunięcie drzewa jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. Przykładowo, za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm kara wyniesie około 4000 zł. Więcej w artykule poniżej.