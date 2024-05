Ogromne inwestycje Chin w robotykę przemysłową uczyniły z nich w ciągu zaledwie kilku lat jeden z najbardziej zautomatyzowanych krajów na świecie.

Reklama

Najnowsze badanie Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) pokazuje, że liczba robotów operacyjnych w chińskim przemyśle produkcyjnym osiągnęła w 2022 r. współczynnik 392 jednostek na 10 000 pracowników.

Największa gęstość robotów przemysłowych

Reklama

Jednak wśród państw o najbardziej zautomatyzowanym przemyśle Chiny zajmują obecnie dopiero piąte miejsce. Największą gęstość robotów odnotowano w Korei Południowej, gdzie na 10 000 pracowników przypada 1012 instalacji robotów. Kolejne w zestawieniu są Singapur (730), Niemcy (415) i Japonia (397).

Najszybszy wzrost robotyzacji

Chiny i Korea Południowa to kraje, które w latach 2017-2022 poczyniły największe postępy w wyścigu do automatyzacji przemysłowej. W tym okresie lider rankingu robotyzacji Korea Południowa, zwiększyła zagęszczenie robotów o 302 instalacje w 10 tys. pracowników, co stanowiło wzrost o ponad 42 proc. Jednak najszybciej rozwijały się Chiny, które zwiększyły liczbę instalacji robotów w przemyśle 300 jednostek na 10 tys. pracowników, co oznacza wzrost 309 proc.

Europa daleko w tyle za Azją

W Europie gęstość robotów w szwajcarskim przemyśle odnotowała dość duży wzrost W latach 2017–2022 wskaźnik ten wzrósł ponad dwukrotnie – ze 129 do 296 robotów na 10 000 pracowników – to wzrost o prawie 130 proc.

Niemiecki przemysł, najbardziej zautomatyzowany w Europie, odnotował wzrost o 29 proc.

Natomiast francuski przemysł wytwórczy, mimo wzrostu wskaźnika o 31 proc., nadal charakteryzował się niskim poziomem robotyzacji. W 2022 r. we Francji wskaźnik był na poziomie 180 robotów na 10 tys. pracowników, o 37 instalacji więcej niż w 2017 r.

Wyższy wskaźnik robotyzacji niż Francja mają na przykład: Belgia i Luksemburg (216 na 10 tys. pracowników) czy Włochy (219 instalacji).

/> />

Azja przoduje w instalacjach robotów przemysłowych

Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) Azja jest największym na świecie rynkiem robotyki przemysłowej. Prawie trzy czwarte wszystkich nowo wdrożonych robotów w 2022 r. zainstalowano właśnie w Azji.

W tym roku w Azji zainstalowano ponad 400 tys. egzemplarzy, co oznacza wzrost o 5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Azjatycki wyścig robotyzacji przemysłowej napędzały Chiny. W 2022 r. w Państwie Środka zainstalowano ponad 290 tys. jednostek. W 2022 r. na całym świecie zainstalowano ponad 550 tys. robotów., co oznacza, że co drugi nowy robot na świecie zainstalowany był w Chinach. Kolejnym co do wielkości rynkiem krajowym w Azji w 2022 r. była Japonia z ponad 50 tys. nowo zainstalowanymi jednostkami (+9 proc.). Na trzeciej pozycji znalazł się rynek koreański z blisko 32 tys. sztuk (+1 proc.). W Europie, drugim co do wielkości rynku regionalnym, w 2022 roku zainstalowano około 84 tys. nowych jednostek robotycznych (+3 procent). Największym rynkiem europejskim były Niemcy, gdzie zainstalowano ponad 25 tys. robotów, a następnie były Włochy z 11 tys. nowych jednostek (+8 proc.) i Francja z 7 tys. jednostek (+13 proc.). Tymczasem w obu Amerykach 71 procent instalacji (40 tys.) odbyło się w Stanach Zjednoczonych.