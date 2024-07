Frank szwajcarski znowu rośnie

Reklama

Realny kurs franka szwajcarskiego wrócił w zeszłym tygodniu do poziomów sprzed obniżenia stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy miesiąc temu. Oznacza to, że zyski na CHF utrzymują się mimo inflacji w Szwajcarii.

/> />

Reklama

Przeszacowany CHF

„Jesteśmy z powrotem w sytuacji, gdy frank jest mocniejszy w ujęciu realnym, niż to konieczne” – powiedział Karsten Junius, główny ekonomista w Bank J Safra Sarasin Ltd w Zurychu, który szacuje, że realny kurs wymiany jest o około 4 proc. wyższy od swojej długoterminowej średniej.

Obniżki stóp procentowych nie pomogły

SNB jako jeden z pierwszych rozpoczął cykl łagodzenia stóp procentowych w marcu, czym wyprzedził między innymi Europejski Bank Centralny. Eksperci uważają, że trzecia obniżka na kolejnym posiedzeniu we wrześniu jest przesądzona. Rozbieżne są jednak ich poglądy na temat późniejszej ścieżki polityki monetarnej SNB.

Większość ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga uważa, że ​​SNB bardziej już nie obniży już kosztów pożyczek. Zdaniem Juniusa dwa kolejne cięcia w 2025 roku, obniżą główną stopę procentową do 0,5 proc.

CHF mocniejszy niż euro i dolar

Analityk walutowy Michael Pfister z Commerzbank AG podkreśla, że ​​frank nie tylko powrócił niemal do poziomów notowanych wobec euro przed czerwcowym posiedzeniem, ale teraz jest nawet nieznacznie mocniejszy wobec dolara.

Zmniejszyć presję dezinfalcyjną

„SNB jasno dał do zrozumienia w zeszłym miesiącu, że nie lubi tak niskich poziomów, ponieważ tworzą one presję dezinflacyjną” – powiedział. „Jeśli siła CHF się utrzyma, myślę, że rynek skupi się na kolejnych spotkaniach. Naszym scenariuszem bazowym jest obniżka (stóp procentowych) we wrześniu i grudniu”.

Inflacja w Szwajcarii niższa niż założył bank centralny

Ponieważ w czwartek 01 sierpnia w Szwajcarii przypada święto narodowe i dzień wolny od pracy, inwestorzy będą teraz koncentrować się na wskaźnikach inflacji, które mają zostać opublikowane w piątek. Większość ekonomistów prognozuje, że pozostanie ona na poziomie 1,3 proc. drugi miesiąc z rzędu, znacznie poniżej pułapu 2 proc. ustalonego przez SNB.

Jak będzie wyglądać polityka monetarna SBN?

Ekonomiści uważają, że szwajcarski bank centralny będzie nadal stosował stopę procentową w celu zahamowania wzrostu wartości franka, zamiast wracać do poprzedniej polityki interwencji na rynku, czyli skupowania walut obcych.

Choć pozostaje to opcją, SNB powróci do tej polityki wyłącznie w przypadku „bardziej ekstremalnych przewartościowań”, powiedział Junius.