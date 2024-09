Węgry znowu poluzowały stopy procentowe

Reklama

Narodowy Bank Węgier obniżył główną stopę procentową o ćwierć punktu do 6,5 proc. we wtorek, co odpowiada prognozie wszystkich 24 ekonomistów pytanych przez Bloomberg News. Zastępca prezesa NBW Barnabas Virag wygłosił briefing o godzinie 15:00 w Budapeszcie, podczas którego zostało także oświadczenie oraz nowe prognozy dotyczące inflacji.

NBW jak Fed i EBC

Reklama

Bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie w sierpniu po 15 kolejnych miesięcznych obniżkach. Virag powiedział następnie, że przerwa była tymczasowa i że jest miejsce na jedną lub dwie ćwierćpunktowe obniżki w tym roku, w zależności od rozwoju inflacji i decyzji Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego.

Fed dokonał od tego czasu półpunktowej obniżki stóp. EBC zdecydował się na ćwierćpunktową obniżkę stóp. Bazowa inflacja na Węgrzech spadła do najniższego poziomu od trzech i pół roku, do 3,4 proc. rdr w sierpniu, co mieści się w przedziale tolerancji wynoszącej 1 punkt procentowy wokół celu inflacyjnego wynoszącego 3 proc. Bank centralny przewiduje, że wzrost cen spowolni do 3,1 proc. we wrześniu, a następnie wzrośnie o 4,2 proc. w grudniu, a następnie wznowi dezinflację od pierwszego kwartału 2025 roku.

Rynki akceptują większe ryzyko

„Działanie Fed zarówno zwiększyło apetyt na ryzyko na rynkach globalnych, jak i zwiększyło pole manewru NBW, ponieważ może on ponownie uruchomić cykl łagodzenia polityki pieniężnej bez zawężania spreadów w stosunku do stóp procentowych w krajach rozwiniętych” – powiedziała Mariann Trippon, ekonomistka z CIB Bank należącego do Intesa Sanpaolo w Budapeszcie, przed ogłoszeniem decyzji w sprawie stóp procentowych.

Forint na poważnym zakręcie

Forint może wymagać czujności w przyszłości. Waluta spadła o 2,8 proc. w stosunku do euro od początku roku, osiągając gorsze wyniki niż jej regionalni odpowiednicy.

Przedwyborczy kryzys walutowy

Może napotkać dalsze przeciwności w okresie poprzedzającym wybory powszechne w 2026 roku, według Morgan Stanley, który w poniedziałek ostrzegł przed gwałtowną wyprzedażą waluty z powodu ryzyka związanego z polityką fiskalną i pieniężną. Barclays Plc i Citigroup Inc. również wcześniej przyjęły niedźwiedzie nastawienie do forinta.