Awaria sieci ciepłowniczej w Ursusie

Rzecznik Veolia Paweł Zbiegniewski przekazał, że wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców Ursusa (549 adresów) nastąpiło o godzinie 9.30.

„Aktualnie jest prowadzone odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Po ukończeniu prac, sieć będzie ponownie napełniona nośnikiem ciepła - teraz woda w sieci ciepłowniczej jest w postaci pary o temp. 120 stopni C. Wznowienie dostaw powinno nastąpić w czwartek 5 lutego do godziny 6” - wyjaśnił.

Zaznaczył, że ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców Ursusa.

Awarie sieci wodociągowej

Dodatkowo mieszkańcy Ursusa muszą się też zmagać z awariami sieci wodociągowej, do których doszło przy Obrońców Helu i Kajetańskiej. Awarie dotknęły też Bemowo - ulice Iskry i Irzykowskiego (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Księcia Bolesława), Białołękę - ulica Berensona, Mokotów - ulica Sobieskiego, Wolę - Aleja Jana Pawła II, Włochy - 1 Sierpnia, Śródmieście - Krucza (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Rozbrat).

Od wtorku wodociągowcy walczą też z awarią na Targówku przy ulicy Bogumińskiej.