Media informowały w środę o awarii sieci Play. Klienci Play w różnych regionach Polski zgłaszali trudności nie tylko z wysyłaniem SMS-ów, lecz także z dostępem do sieci.

„Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów” - przekazało PAP biuro prasowe Play.

Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.