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W Małopolsce powstanie gigantyczny zbiornik wodny. Ma być osiem razy większy niż obecne obiekty

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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dzisiaj, 14:48
Wody Polskie podpisały list intencyjny dotyczący budowy wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Pacyna
Wody Polskie podpisały list intencyjny dotyczący budowy wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Pacyna/gov.pl
Wody Polskie oraz miasto Radom łączą siły przy budowie wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Pacyna. Obiekt o powierzchni 100 hektarów ma zabezpieczyć region przed skutkami powodzi oraz suszy. Przedstawiciele instytucji podpisali już list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji w zlewni rzeki Pacynki.

Wody Polskie oraz władze Radomia zainicjowały współpracę przy jednym z najważniejszych projektów hydrotechnicznych w regionie. Katarzyna Dąbrowska z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski podpisali list intencyjny, który określa zasady przygotowania inwestycji "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego PACYNA".

Władze podkreślają, że zbiornik to odpowiedź na wyzwania klimatyczne. Dzięki zwiększeniu retencji i możliwości sterowania odpływem wód, region lepiej przygotuje się zarówno na okresy suszy, jak i gwałtownych wezbrań – zaznaczyła dyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Gdzie powstanie gigantyczny zbiornik wodny?

Zbiornik powstanie w naturalnym obniżeniu doliny rzeki Pacynki, na terenie miasta Radomia, w okolicach miejscowości Pacyna oraz Nowy Kozłówek. Wybór tego miejsca pozwoli efektywnie wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu.

Inwestycja obejmie łącznie 100 hektarów powierzchni. Obiekt będzie charakteryzował się znacznymi rozmiarami – docelowo ma być aż osiem razy większy niż inne tego typu zbiorniki w bliskiej okolicy, co czyni go kluczowym punktem na mapie gospodarki wodnej województwa mazowieckiego.

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Czemu ma służyć zbiornik?

Zbiornik Pacyna będzie realizował dwa fundamentalne cele:

  • Retencja wody: W okresach nadmiaru opadów zbiornik zgromadzi zapasy wody, które posłużą do walki z suszą hydrologiczną. Dzięki sterowaniu odpływem, obiekt ustabilizuje poziom wód w okresach długotrwałych niżówek, eliminując deficyty wodne.
  • Ochrona przeciwpowodziowa: Obiekt przejmie i zmagazynuje wody wezbraniowe. Poprzez kontrolowane odprowadzanie cieczy, zbiornik obniży kulminacje fal powodziowych i znacząco ograniczy ryzyko lokalnych podtopień, które dotychczas stanowiły zagrożenie dla mieszkańców regionu.

Kiedy powstanie nowy zbiornik?

Inwestycja znajduje się obecnie na etapie przygotowawczym. Przed wykonawcami jeszcze długa droga formalnoprawna i projektowa. Wody Polskie planują przeprowadzenie szczegółowych analiz środowiskowych, które uwzględnią wymogi ochrony przyrody. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, ruszą prace budowlane. W ramach inwestycji powstaną: solidna zapora, zespół urządzeń hydrotechnicznych, czasza zbiornika, niezbędna infrastruktura towarzysząca. Nowy zbiornik wodny ma być gotowy na początku 2029 r.

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Źródło: gov.pl
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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Tematy: zbiornikwodaRadom
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