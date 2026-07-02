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Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Nie tylko średnia ocen brana pod uwagę

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 10:59
szkoła, stypendium, dzieci w sali
stypendium dla ucznia/Shutterstock
W tym roku 1 września wypada we wtorek. Tego też dnia rozpocznie się nowy rok szkolny 2026/2027. Sprawdź, jakie stypendia przysługują uczniom. Jakie warunku muszą spełnić, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Co oprócz średniej ocen jest brane pod uwagę? Ile maksymalnie mogą wynosić poszczególne stypendia?

Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe to forma uznania dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi rezultatami w nauce lub sporcie.

Stypendium może zostać przyznane:

  1. Za wyniki w nauce – uczniowi, który:
    1. uzyskał wysoką średnią ocen,
    2. ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, słuchaczy szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia).
  3. Za osiągnięcia sportowe – uczniowi, który:
    1. osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
    2. również posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania (z wyżej wymienionym wyjątkiem).
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Ocena z zachowania a prawo do stypendium

W przypadku przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, jednym z podstawowych warunków jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kryterium to nie obowiązuje słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Oznacza to, że osoby uczące się w tych placówkach mogą ubiegać się o stypendium, niezależnie od oceny z zachowania.

Kiedy można się ubiegać o stypendium naukowe lub sportowe?

O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Wyjątek stanowią uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą go otrzymać. Zaś uczniowie klasy IV szkoły podstawowej mogą otrzymać dopiero po pierwszym semestrze nauki. Dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych stosuje się podobne zasady, z tym że wnioski składają sami słuchacze.

Ile wynosi stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest określana indywidualnie przez dyrektora szkoły. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotności wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5. roku życia, określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny wynosi 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, a także w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, raz na semestr.

Procedura ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe

  1. Wniosek
    Wniosek o stypendium składa wychowawca klasy lub w przypadku szkół dla dorosłych i pokrewnych – słuchacz. Adresatem wniosku jest komisja stypendialna.
  2. Komisja stypendialna
    Powoływana przez dyrektora szkoły komisja stypendialna ustala średnią ocen danej osoby, zasięga opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, a następnie wydaje opinię do wniosku o stypendium i przekazuje go dyrektorowi szkoły.
  3. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
    Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Dyrektor może przyznać stypendium również uczniowi spoza obwodu szkoły, do której uczęszcza.

Warto także pamiętać, że to nie jedyne stypendium o które mogą ubiegać się uczniowie. Są też stypendia szkolne (dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji) oraz stypendia ministerialne.

Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe - wyjątki

Nie każdy uczeń może wystąpić o stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje uczniom z klas I-III szkół podstawowych oraz uczniom z klas IV szkół podstawowych do ukończenia pierwszego okresu nauki. Zaś o stypendium

Podstawa prawa

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 90g. [Stypendium za wyniki lub osiągnięcia]

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i ray pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
11a. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza.
12. Przepisy ust. 1-3 i 6-11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników służb społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa słuchacz.

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: uczeńnaukastypendiumsport
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