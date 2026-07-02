Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Nie tylko średnia ocen brana pod uwagę

Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe to forma uznania dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi rezultatami w nauce lub sporcie.
Stypendium może zostać przyznane:
- Za wyniki w nauce – uczniowi, który:
- uzyskał wysoką średnią ocen,
- ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, słuchaczy szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia).
- Za osiągnięcia sportowe – uczniowi, który:
- osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
- również posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania (z wyżej wymienionym wyjątkiem).
Ocena z zachowania a prawo do stypendium
W przypadku przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, jednym z podstawowych warunków jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kryterium to nie obowiązuje słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Oznacza to, że osoby uczące się w tych placówkach mogą ubiegać się o stypendium, niezależnie od oceny z zachowania.
Kiedy można się ubiegać o stypendium naukowe lub sportowe?
O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Wyjątek stanowią uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą go otrzymać. Zaś uczniowie klasy IV szkoły podstawowej mogą otrzymać dopiero po pierwszym semestrze nauki. Dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych stosuje się podobne zasady, z tym że wnioski składają sami słuchacze.
Ile wynosi stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest określana indywidualnie przez dyrektora szkoły. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotności wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5. roku życia, określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny wynosi 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, a także w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, raz na semestr.
Procedura ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe
- Wniosek
Wniosek o stypendium składa wychowawca klasy lub w przypadku szkół dla dorosłych i pokrewnych – słuchacz. Adresatem wniosku jest komisja stypendialna.
- Komisja stypendialna
Powoływana przez dyrektora szkoły komisja stypendialna ustala średnią ocen danej osoby, zasięga opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, a następnie wydaje opinię do wniosku o stypendium i przekazuje go dyrektorowi szkoły.
- Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Dyrektor może przyznać stypendium również uczniowi spoza obwodu szkoły, do której uczęszcza.
Warto także pamiętać, że to nie jedyne stypendium o które mogą ubiegać się uczniowie. Są też stypendia szkolne (dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji) oraz stypendia ministerialne.
Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe - wyjątki
Nie każdy uczeń może wystąpić o stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje uczniom z klas I-III szkół podstawowych oraz uczniom z klas IV szkół podstawowych do ukończenia pierwszego okresu nauki. Zaś o stypendium
Podstawa prawa
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 90g. [Stypendium za wyniki lub osiągnięcia]
1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i ray pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
11a. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza.
12. Przepisy ust. 1-3 i 6-11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników służb społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa słuchacz.
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.