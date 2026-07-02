Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Nie tylko średnia ocen brana pod uwagę

Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe to forma uznania dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi rezultatami w nauce lub sporcie.

Stypendium może zostać przyznane:

Za wyniki w nauce – uczniowi, który: uzyskał wysoką średnią ocen, ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, słuchaczy szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia). Za osiągnięcia sportowe – uczniowi, który: osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, również posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania (z wyżej wymienionym wyjątkiem).

Ocena z zachowania a prawo do stypendium

W przypadku przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, jednym z podstawowych warunków jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kryterium to nie obowiązuje słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Oznacza to, że osoby uczące się w tych placówkach mogą ubiegać się o stypendium, niezależnie od oceny z zachowania.

Kiedy można się ubiegać o stypendium naukowe lub sportowe?

O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Wyjątek stanowią uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą go otrzymać. Zaś uczniowie klasy IV szkoły podstawowej mogą otrzymać dopiero po pierwszym semestrze nauki. Dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych stosuje się podobne zasady, z tym że wnioski składają sami słuchacze.

Ile wynosi stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest określana indywidualnie przez dyrektora szkoły. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotności wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5. roku życia, określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny wynosi 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, a także w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, raz na semestr.

Procedura ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe

Wniosek

Wniosek o stypendium składa wychowawca klasy lub w przypadku szkół dla dorosłych i pokrewnych – słuchacz. Adresatem wniosku jest komisja stypendialna. Komisja stypendialna

Powoływana przez dyrektora szkoły komisja stypendialna ustala średnią ocen danej osoby, zasięga opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, a następnie wydaje opinię do wniosku o stypendium i przekazuje go dyrektorowi szkoły. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Dyrektor może przyznać stypendium również uczniowi spoza obwodu szkoły, do której uczęszcza.

Warto także pamiętać, że to nie jedyne stypendium o które mogą ubiegać się uczniowie. Są też stypendia szkolne (dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji) oraz stypendia ministerialne.

Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe - wyjątki

Nie każdy uczeń może wystąpić o stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje uczniom z klas I-III szkół podstawowych oraz uczniom z klas IV szkół podstawowych do ukończenia pierwszego okresu nauki. Zaś o stypendium