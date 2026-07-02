Podział w NATO coraz bardziej realny? Polska wśród liderów wydatków na obronność

USA chcą różnicować sojuszników NATO według wydatków na obronność

Sojusznicy mają być dzieleni według tempa zwiększania wydatków obronnych i gotowości do przejmowania przez Europę większej części kosztów obrony NATO - twierdzi Wieslander. Jej zdaniem taka logika „kija i marchewki” może być korzystna dla państw uznanych w Waszyngtonie za wzorowych sojuszników, ale dla NATO jako całości grozi osłabieniem solidarności.

W czerwcu USA zaprosiły niewielką grupę państw NATO na osobne spotkanie w bazie morskiej Haakonsvern w Bergen. Były to Norwegia, Szwecja, Finlandia, Polska, Niemcy i Holandia.

Spotkanie wybranych państw NATO w Bergen

W ocenie VG spotkanie w Bergen miało być dowodem, że Biały Dom coraz wyraźniej różnicuje sojuszników według kryterium ich wkładu w przejmowanie przez Europę większej części kosztów obrony NATO. W przypadku Polski sygnałem większej przychylności USA miało być wcześniejsze ogłoszenie przez Donalda Trumpa wysłania 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

W komentarzu do spotkania w Bergen Wieslander podkreśliła jednak, że państwa cieszące się większą przychylnością USA ponoszą szczególną odpowiedzialność za jedność NATO.

– Jeżeli kraj ma dobrą pozycję jako wzorcowy sojusznik, to wiąże się z tym odpowiedzialność za utrzymanie jedność Sojuszu – powiedziała.

Administracja Trumpa wielokrotnie zapowiadała wskazywanie państw NATO, które jej zdaniem, robią za mało dla własnej obrony, a w czerwcu minister obrony Pete Hegseth mówił w Brukseli, że USA przeprowadzą w najbliższych miesiącach przegląd nakładów na obronność wśród sojuszników „państwo po państwie”.

NATO przed szczytem w Ankarze

7 i 8 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Jednym z głównych tematów ma być zwiększenie europejskich wydatków obronnych i realizacja nowego celu, zakładającego przeznaczanie 5 proc. PKB na obronność i działania powiązane z bezpieczeństwem.

Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)