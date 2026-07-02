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Podział w NATO coraz bardziej realny? Polska wśród liderów wydatków na obronność

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 09:26
Podział w NATO coraz bardziej realny? Polska wśród liderów wydatków na obronność
Podział w NATO coraz bardziej realny? Polska wśród liderów wydatków na obronność/ShutterStock
USA mogą podzielić NATO na sojuszników pierwszej i drugiej kategorii – ostrzegła w norweskim dzienniku „VG” Anna Wieslander z amerykańskiego think tanku Atlantic Council. Według niej wśród państw pierwszej grupy, szybciej zwiększających wydatki obronne, jest Polska.

USA chcą różnicować sojuszników NATO według wydatków na obronność

Sojusznicy mają być dzieleni według tempa zwiększania wydatków obronnych i gotowości do przejmowania przez Europę większej części kosztów obrony NATO - twierdzi Wieslander. Jej zdaniem taka logika „kija i marchewki” może być korzystna dla państw uznanych w Waszyngtonie za wzorowych sojuszników, ale dla NATO jako całości grozi osłabieniem solidarności.

W czerwcu USA zaprosiły niewielką grupę państw NATO na osobne spotkanie w bazie morskiej Haakonsvern w Bergen. Były to Norwegia, Szwecja, Finlandia, Polska, Niemcy i Holandia.

Spotkanie wybranych państw NATO w Bergen

W ocenie VG spotkanie w Bergen miało być dowodem, że Biały Dom coraz wyraźniej różnicuje sojuszników według kryterium ich wkładu w przejmowanie przez Europę większej części kosztów obrony NATO. W przypadku Polski sygnałem większej przychylności USA miało być wcześniejsze ogłoszenie przez Donalda Trumpa wysłania 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

W komentarzu do spotkania w Bergen Wieslander podkreśliła jednak, że państwa cieszące się większą przychylnością USA ponoszą szczególną odpowiedzialność za jedność NATO.

Jeżeli kraj ma dobrą pozycję jako wzorcowy sojusznik, to wiąże się z tym odpowiedzialność za utrzymanie jedność Sojuszu – powiedziała.

Administracja Trumpa wielokrotnie zapowiadała wskazywanie państw NATO, które jej zdaniem, robią za mało dla własnej obrony, a w czerwcu minister obrony Pete Hegseth mówił w Brukseli, że USA przeprowadzą w najbliższych miesiącach przegląd nakładów na obronność wśród sojuszników „państwo po państwie”.

NATO przed szczytem w Ankarze

7 i 8 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Jednym z głównych tematów ma być zwiększenie europejskich wydatków obronnych i realizacja nowego celu, zakładającego przeznaczanie 5 proc. PKB na obronność i działania powiązane z bezpieczeństwem.

Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: USADonald TrumpNATO
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