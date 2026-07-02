Szara strefa traci pracowników. Nielegalne zatrudnienie w Polsce maleje

"Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 r. inspektorzy wykryli 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5 proc. mniej niż rok wcześniej" - zauważa gazeta.

Mniej Polaków w szarej strefie

Według "DGP", do tej pory odmienna sytuacja dotyczyła cudzoziemców pracujących w Polsce. "Od co najmniej 2021 r., jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tys. cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej" - czytamy.