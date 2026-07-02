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Szara strefa traci pracowników. Nielegalne zatrudnienie w Polsce maleje

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:15
Szara strefa traci pracowników. Nielegalne zatrudnienie w Polsce maleje
Szara strefa traci pracowników. Nielegalne zatrudnienie w Polsce maleje/GazetaPrawna.pl
W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". "DGP" przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5 proc. mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej.

"Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 r. inspektorzy wykryli 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5 proc. mniej niż rok wcześniej" - zauważa gazeta.

Mniej Polaków w szarej strefie

Według "DGP", do tej pory odmienna sytuacja dotyczyła cudzoziemców pracujących w Polsce. "Od co najmniej 2021 r., jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tys. cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej" - czytamy.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: pracapraca na czarno
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