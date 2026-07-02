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Koniec z piekłem w aucie podczas upałów. Nowy lakier chłodzi wnętrze zupełnie sam

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
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dzisiaj, 20:46
[aktualizacja 40 minut temu]
wnętrze rozgrzanego samochodu z widoczną na czerwono deską rozdzielczą
Wnętrze rozgrzanego samochodu/Shutterstock
Letnie upały potrafią zamienić wnętrze zaparkowanego samochodu w prawdziwy piekarnik. Okazuje się jednak, że tradycyjna klimatyzacja może niedługo odejść do lamusa. Inżynierowie z prestiżowego instytutu w Korei Południowej opracowali technologię, która brzmi jak science-fiction, ale działa w rzeczywistości. Chodzi o rewolucyjny lakier samochodowy, który chłodzi auto... zupełnie sam.
  • Przełom w walce z upałami: Inżynierowie przetestowali nową, rewolucyjną technologię, która chroni zaparkowane auto przed słońcem w zupełnie niespotykany dotąd sposób.
  • Niewiarygodne wyniki testów: Różnica temperatur na powierzchniach wewnątrz pojazdu wyniosła aż 22 stopnie Celsjusza.
  • Zyskają nie tylko kierowcy: Rozwiązanie ma drastycznie obniżyć zużycie paliwa w autach spalinowych i wyraźnie zwiększyć zasięg elektryków (EV) latem.

Jak działa ta kosmiczna technologia i kiedy trafi do masowej produkcji? Szczegóły eksperymentu wyjaśniamy poniżej.

Każdy kierowca doskonale zna ten scenariusz: powrót do samochodu pozostawionego na otwartym parkingu w lipcowe popołudnie wiąże się z falą uderzeniową gorąca. Temperatura wewnątrz kabiny potrafi błyskawicznie przekroczyć 50 stopni Celsjusza. Choć standardowym rozwiązaniem jest uruchomienie klimatyzacji na pełną moc, koreańscy naukowcy z Hyundai Motor Group oraz Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii (KIST) postanowili podejść do problemu z zupełnie innej strony. Zamiast walczyć z gorącem, postanowili mu zapobiec.

Powłoka, która "oszukuje" fizykę

Kluczem do sukcesu okazał się specjalny, trójwarstwowy lakier chłodzący, nad którym prace trwały przez ostatnie lata. W przeciwieństwie do tradycyjnych lakierów samochodowych, które pochłaniają promieniowanie słoneczne i zamieniają je w ciepło, nowa powłoka działa jak tarcza antytermiczna.

Technologia opiera się na zaawansowanym zarządzaniu falami radiacyjnymi. Lakier nie tylko odbija niemal całe światło widzialne, ale przede wszystkim przepuszcza ciepło w postaci promieniowania podczerwonego bezpośrednio przez atmosferę… prosto w przestrzeń kosmiczną. Dla fizyków to zjawisko znane jako chłodzenie radiacyjne, dla zwykłego kierowcy – czysta magia, która ratuje przed upałem.

Spektakularne wyniki testów. Liczby mówią same za siebie

Teoria to jedno, ale jak nowa technologia sprawdza się w praktyce? Naukowcy przeprowadzili rygorystyczne testy w ekstremalnych warunkach, porównując dwa identyczne samochody wystawione na palące słońce. Jeden z nich pokryto standardową farbą, a drugi nowo opracowanym lakierem chłodzącym.

Wyniki eksperymentu przeszły najśmielsze oczekiwania:

  • Temperatura we wnętrzu kabiny auta z rewolucyjnym lakierem była aż o 12,5 stopnia Celsjusza niższa w porównaniu do tradycyjnego pojazdu.
  • Temperatura samych powierzchni wewnątrz samochodu (deska rozdzielcza, fotele) spadła o niewiarygodne 22 stopnie Celsjusza.

W praktyce oznacza to, że wsiadając do tak zabezpieczonego auta, nie ryzykujemy poparzeniem dłoni o kierownicę, a wnętrze staje się znośne do jazdy niemal natychmiast, bez konieczności "męczenia" klimatyzacji.

Dlaczego to zmieni rynek motoryzacyjny?

Zastosowanie takiego lakieru to nie tylko kwestia komfortu kierowców i pasażerów. To przede wszystkim ogromne oszczędności i krok milowy dla ekologii. Mniejsze nagrzewanie się wnętrza oznacza, że klimatyzacja samochodowa będzie pracować znacznie krócej i z mniejszą intensywnością.

W przypadku samochodów spalinowych przełoży się to na zauważalne obniżenie zużycia paliwa. Z kolei w zyskujących popularność samochodach elektrycznych (EV), mniejsze obciążenie klimatyzacji pozwoli na zauważalne zwiększenie zasięgu na jednym ładowaniu podczas letnich podróży.

Choć technologia jest wciąż w fazie optymalizacji pod kątem masowej produkcji, pierwsze testy pokazują, że komercjalizacja tego rozwiązania może nastąpić szybciej, niż się spodziewamy. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości wybór koloru nadwozia nie będzie już tylko kwestią gustu, ale realną decyzją o komforcie termicznym i kosztach eksploatacji auta.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak działa lakier chłodzący samochód?

Technologia ta opiera się na zjawisku chłodzenia radiacyjnego. Specjalny, trójwarstwowy lakier działa jak tarcza antytermiczna – nie tylko odbija światło słoneczne, ale przede wszystkim pozwala na wypromieniowanie nagromadzonego ciepła (w postaci podczerwieni) bezpośrednio przez atmosferę w przestrzeń kosmiczną. Dzięki temu powierzchnia auta nie nagrzewa się, a wręcz oddaje ciepło na zewnątrz.

O ile stopni nowy lakier potrafi obniżyć temperaturę w aucie?

Podczas oficjalnych testów w ekstremalnych warunkach słonecznych, wnętrze samochodu pokrytego rewolucyjnym lakierem było chłodniejsze aż o 12,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do identycznego auta ze standardową powłoką. Co więcej, temperatura samych powierzchni wewnątrz kabiny (takich jak deska rozdzielcza czy kierownica) spadła o niewiarygodne 22 stopnie Celsjusza.

Czy lakier chłodzący całkowicie zastąpi klimatyzację?

Nie zastąpi jej w 100%, ponieważ klimatyzacja odpowiada również za cyrkulację i osuszanie powietrza wewnątrz kabiny. Jednak dzięki drastycznemu obniżeniu temperatury początkowej w zaparkowanym aucie, klimatyzacja będzie mogła pracować znacznie krócej i z mniejszą mocą, aby osiągnąć komfortowe warunki.

Jak nowa powłoka wpływa na zużycie paliwa i zasięg aut elektrycznych?

Mniejsze obciążenie układu klimatyzacji przekłada się bezpośrednio na korzyści finansowe i ekologiczne. W samochodach spalinowych oznacza to zauważalne obniżenie zużycia paliwa. W przypadku pojazdów elektrycznych (EV), ograniczenie pracy klimatyzacji pozwala zaoszczędzić cenną energię z akumulatorów i tym samym wyraźnie zwiększyć zasięg auta podczas letnich podróży.

Kiedy technologia trafi do masowej produkcji i czy będzie droga?

Projekt jest obecnie w fazie intensywnej optymalizacji pod kątem masowej produkcji przez inżynierów z Korei Południowej. Choć dokładna data rynkowej premiery oraz cena nie zostały jeszcze oficjalnie podane, twórcy dążą do tego, aby technologia była na tyle tania w aplikacji, by mogła stać się standardem w nowoczesnych samochodach w ciągu najbliższych kilku lat.

Źródło: Nissan Global, „Nissan trialing cool paint technology”; Energy & Environmental Science, 2026, badanie dotyczące przezroczystej folii radiacyjnie chłodzącej dla pojazdów.

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Źródło: forsal.pl
Dominik Kulig
Dominik Kulig

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematach z pogranicza gospodarki, społeczeństwa i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na INFOR.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i GazetaPrawna.pl. Zajmuje się przede wszystkim praktycznym wyjaśnianiem zmian ważnych dla czytelników: od rynku pracy, podatków i świadczeń, przez regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, po cyberbezpieczeństwo, energetykę i technologie konsumenckie.

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Tematy: technologiasamochódlakierchłodzenie
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