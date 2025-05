Egzamin ósmoklasisty 2025 – obowiązkowy, ale bez stresu

Do egzaminu przystępują wszyscy uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Choć to egzamin obowiązkowy, nie trzeba się martwić – nie można go nie zdać. Jak informuje CKE: „Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.”

Reklama

To znaczy, że każdy uczeń, który podejdzie do testów, kończy szkołę.

Egzamin ósmoklasisty 2025 – jakie przedmioty?

Egzamin odbywa się tylko w formie pisemnej i obejmuje trzy przedmioty:

język polski,

matematyka,

język obcy nowożytny - do wyboru - angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski.

Egzamin ósmoklasisty 2025 - godziny. Kiedy i o której egzamin ósmoklasisty?

Wszystkie egzaminy ósmoklasisty 2025 rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty – harmonogram 2025 - termin główny

13 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,

14 maja (środa) - egzamin z matematyki,

15 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ile potrwają egzaminy ósmoklasisty 2025?

Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązują nowe, wydłużone czasy egzaminów, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

język polski - 150 minut . Uczniowie z uprawnieniami do dostosowania warunków mają ten czas wydłużony o maksymalnie 75 minut , a uczniowie z Ukrainy – o 115 minut . Choć oni są w tym roku są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, 5422 zadeklarowało chęć podejścia do tego testu.

. Uczniowie z uprawnieniami do dostosowania warunków mają ten czas , a . Choć oni są w tym roku są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, 5422 zadeklarowało chęć podejścia do tego testu. matematyka - 125 minut, z możliwością przedłużenia o 65 minut .

z możliwością . język obcy nowożytny - 110 minut, z wydłużeniem o 55 minut.

Terminy dodatkowe egzaminów ósmoklasisty - E8 2025

Dla uczniów, którzy z ważnych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym, przewidziano sesję dodatkową:

Język polski – 10 czerwca 2025 (wtorek), godz. 9:00

Matematyka – 11 czerwca 2025 (środa), godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2025 (czwartek), godz. 9:00

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty?

CKE przypomina - do sali egzaminacyjnej wolno wnieść tylko:

pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

linijkę (tylko na egzamin z matematyki).

Zabronione są:

kalkulatory,

słowniki,

telefony i inne urządzenia elektroniczne.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?

Wyniki poznamy 4 lipca 2025 roku. Uczniowie dowiedzą się, ile punktów zdobyli, a szkoły średnie będą miały komplet danych potrzebnych do rekrutacji. Należy pamiętać, że wyników egzaminu nie można poprawić.