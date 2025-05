800 plus dla Ukraińców

"Nie możemy pozwolić na to, że na coraz większą skalę ktoś będzie wykorzystywał nasz system socjalny, na przykład w ogóle nie mieszkając w Polsce, bo przecież takie przypadki mieliśmy. Jeśli Ukrainka z dzieckiem mieszka w Polsce, pracuje albo opiekuje się dzieckiem, jest tu na stałe, będziemy jej dalej pomagali. Ale nie będziemy tolerowali wykorzystywania pieniędzy polskiego podatnika przez tych, którzy kombinują" - zapowiedział Donald Tusk.

Reklama

Postulat incjatywa Rafała Trzaskowskiego

Zwrócił uwagę, że ten postulat był inicjatywą Rafała Trzaskowskiego. "Nikt nie powie, że on (Trzaskowski) jest antyukraiński, nikt nie powie, że on ma jakieś nastroje przeciwko innym narodowościom. To jest człowiek, który naprawdę wie o co chodzi" - mówił szef rządu o kandydacie KO na prezydenta.

inicjatywa

"To jest trochę jak z tym zbożem ukraińskim. Pierwsze decyzje rządu Morawieckiego były takie: dajmy wszystko. Dotyczyło to i broni dla Ukrainy, i tych przywilejów socjalnych dla wszystkich. Ja złego słowa wtedy nie powiedziałem na ten temat. To był początek wojny, nie wiedzieliśmy, co będzie z Ukrainą i co będzie z nami. Cała Europa chciała pomóc, ale bardzo szybko było wiadomo, że tak to dalej nie pojedzie, że nie możemy pozwolić na to, żeby zboże ukraińskie zalało polski rynek, bo to jest katastrofa dla polskich rolników" - zauważył premier.

800 plus dla Ukraińców: tylko dla pracujących i płacących podatki

W styczniu premier Tusk poinformował, że "propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd". Szef KPRM Jan Grabiec informował wtedy, że nad projektem pracuje MSWiA. "Nie będziemy z nim czekać" - zapewnił Grabiec.