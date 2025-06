Nikt nie lubi jak mu się zagląda do kieszeni, ale jeśli się stawia na polityczną karierę, nie ma rady. Posłowie muszą się publicznie z tego „wyspowiadać” w majątkowych oświadczeniach, zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu. Można w nich wyczytać, jakie parlamentarzyści mają domy, jakimi jeżdżą samochodami, jakie mają oszczędności i jak wielkie zaciągają kredyty. Lektura tych najnowszych, za 2024, pozwala wyłonić najbogatszego posła. Kto trafił na podium? Zwycięstwo należy do koalicji czy opozycji?

Reklama

Sejmowe podium bogactwa

Krezusem jest poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki, który w Sejmie zasiada drugą kadencję. Oszczędności polityka to 1,14 mln zł, 483 tys. euro oraz 8,29 dolarów, pisze „Wirtualna Polska” i wylicza, że w porównaniu z rokiem 2023, jego majątek wzrósł o 380 tys. zł i 422 tys. euro.

Wrażenie robi też imponująca lista nieruchomości. Poseł ma dwa domy o łącznej wartości 4 mln zł oraz osiem mieszkań i siedem miejsc garażowych, które wyceniono na 2,75 mln euro. To nie koniec, są jeszcze działki wycenione na 60,5 mln zł. Z kolei wartość jego inwestycji w papiery wartościowe wynosi 2,6 mln zł i 450 tys. euro.

Oświadczenie majątkowe pozwala też zajrzeć do garażu Artura Łąckiego. Najzamożniejszy parlamentarzysta jeździ luksusowymi autami, w tym Mercedesem EQC i Land Roverem Range Rover. W swojej kolekcji ma też drogie zegarki, takie jak Rolex i IWC. Każdy z nich jest wart ponad 10 tys. złotych wylicza wp.pl. Do tego dochodzą antyczne dzieła sztuki, w tym obraz olejny i rzeźby.

Czy potęga w polityce idzie w parze z majątkiem?

Jak w zestawieniu z największym sejmowym krezusem wyglądają najważniejsi polscy politycy? Co można wyczytać w oświadczeniu majątkowym szefa rządu? Oszczędności Donalda Tuska to 220 tys. zł oraz 290 tys. euro, co – jak wskazuje wp.pl - daje blisko 1,2 mln zł. Tusk czerpie dochody z wynagrodzenia z kancelarii premiera, diet parlamentarnych i trzech emerytur. Pierwsza z nich to emerytura belgijska, druga ZUS-owska i trzecia, z Komisji Europejskiej. Co ciekawe, jak wynika z dokumentu, szef rządu nie ma żadnego mieszkania, ani nawet samochodu. W przeszłości, przekazał mieszkanie swojej małżonce.

Jaki jest majątek największego politycznego oponenta Tuska, Jarosława Kaczyńskiego? Oszczędności Lidera Prawa i Sprawiedliwości to blisko 381 tys. złotych. Jego dochody stanowi poselskie uposażenie, emerytura oraz wynagrodzenia z KPRM. Kaczyński, podobnie jak Tusk, nie ma samochodu ani udziałów w spółkach.

Drogocenna torebka Metzena

Jakie inne oświadczenia majątkowe bierze jeszcze pod lupę Wirtualna Polska? Powszechne zainteresowanie budzi też Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji ma w gotówce 738 tys. zł oraz 33,7 bitcoina o wartości blisko 13 mln zł. Na majątek Mentzena składają się też nieruchomości. To między innymi dom o powierzchni 370 metrów kwadratowych wart 3,5 mln złotych oraz mieszkanie warte 750 tys. złotych. Majątek polityka obejmują też akcje spółek. W oświadczeniu majątkowym widnieją też finansowe zobowiązania, w tym kredyt hipoteczny.

„Wprost”, który z oświadczeń majątkowych wyłuskał różne zaskakujące informacje, pisze, że u Sławomira Mentzena uwagę przyciąga zabudowa kuchenna o wartości 120 tys. zł, kanapa – 18 400 zł, regały – 17 tys. zł i 22 tys. zł, stół – 12 tys. zł oraz pozostałe meble i sprzęt elektroniczny wycenione na około 200 tys. zł. Najbardziej intrygująca jest… torebka warta 17 tys. złotych.

Ikony i obrazy Hołowni

Jak zamożny jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050? Ma dom i mieszkanie, których łączna wartość szacowana jest na ponad 4,5 mln zł. Na jego zarobki składają się diety parlamentarne oraz wynagrodzenia za funkcję marszałka Sejmu. Hołownia ma także kredyty hipoteczne do spłaty. Jak pisze „Wprost” w oświadczeniu majątkowym polityka w oko wpadają współczesne ikony i obrazy o wartości odpowiednio około 20 i 12 tys. zł, które są współwłasnością małżeńską.

Szef ludowców bez gospodarstwa

Jakimi oszczędnościami może się pochwalić Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i minister obrony narodowej. Na koncie zgromadził 95 tys. złotych. Jest też właścicielem działek rolnych o łącznej wartości 50 tys. złotych oraz działki budowlanej o wartości 220 tys. złotych. Ma też mieszkanie o powierzchni nieco ponad 86 metrów kwadratowych wycenione na 650 tys. złotych. Jego dochody pochodzą z wynagrodzenia za funkcje wicepremiera, diety parlamentarnej oraz z wynajmu mieszkania. Co ciekawe, szef ludowców nie ma gospodarstwa rolnego. Kosiniak-Kamysz z wykształcenia jest lekarzem.

Jak się żyje na lewicy

Jak się powodzi Adrianowi Zandbergowi z Partii Razem? Lewicowy polityk wykazał oszczędności i obligacje skarbowe. Ma mieszkanie o wartości 1,6 mln zł i jeździ Fordem Focusem. Jego dochody pochodzą z uposażenia poselskiego i diety.